В 2026 году Украина будет принимать участие в Евровидении-2026. С 3 сентября стартовал прием заявок на Национальный отбор.

Стало известно, сколько он продлится и когда состоится Нацотбор-2026. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Суспільне.Євробачення".

Так, для того, чтобы подать свою кандидатуру на участие в Национальном отборе, следует сначала заполнить анкету на сайте "Суспільне.Євробачення". Это можно сделать с 3 сентября до 27 октября.

Мы ищем уникального артиста, который представит Украину на юбилейном 70-м песенном конкурсе Евровидение. Уникальная песня, уникальный голос, уникальная харизма и перформанс, которые поразят Европу и весь мир и принесут Украине победу,

– отметила Джамала, которая стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026.

Победителя Нацотбора-2026 выберут в феврале 2026 года.

Что известно о Евровидении-2026?