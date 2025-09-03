Национальный отбор на Евровидение-2026 начат: как стать участником конкурса
- Прием заявок на Национальный отбор Евровидения-2026 в Украине продлится с 3 сентября до 27 октября 2025 года.
- Евровидение-2026 пройдет в Вене, Австрия, на арене Wiener Stadthalle, с первым полуфиналом 12 мая, вторым полуфиналом 14 мая и грандфиналом 16 мая.
В 2026 году Украина будет принимать участие в Евровидении-2026. С 3 сентября стартовал прием заявок на Национальный отбор.
Стало известно, сколько он продлится и когда состоится Нацотбор-2026. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал "Суспільне.Євробачення".
Так, для того, чтобы подать свою кандидатуру на участие в Национальном отборе, следует сначала заполнить анкету на сайте "Суспільне.Євробачення". Это можно сделать с 3 сентября до 27 октября.
Мы ищем уникального артиста, который представит Украину на юбилейном 70-м песенном конкурсе Евровидение. Уникальная песня, уникальный голос, уникальная харизма и перформанс, которые поразят Европу и весь мир и принесут Украине победу,
– отметила Джамала, которая стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026.
Победителя Нацотбора-2026 выберут в феврале 2026 года.
Что известно о Евровидении-2026?
- Песенный конкурс будет проходить в столице Австрии – Вене, ведь победителем Евровидения-2025 стал австрийский певец JJ, который выступал с песней Wasted Love.
- Евровидение-2026 состоится на арене Wiener Stadthalle, где проходило Евровидение-2015 после победы Кончиты Вурст с песней Rise Like a Phoenix в 2014 году.
- Первый полуфинал песенного конкурса состоится 12 мая 2026 года, второй – 14 мая. В то же время грандфинал Евровидения-2026 запланирован на 16 мая.