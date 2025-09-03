У 2026 році Україна братиме участь в Євробаченні-2026. З 3 вересня стартував прийом заявок на Національний відбір.

Стало відомо, скільки він триватиме та коли відбудеться фінал Нацвідбору-2026. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Суспільне.Євробачення".

Так, для того, щоб подати свою кандидатуру на участь в Національному відборі, слід спершу заповнити анкету на сайті "Суспільне.Євробачення". Це можна зробити з 3 вересня до 27 жовтня.

Ми шукаємо унікального артиста, який представить Україну на ювілейному 70-му пісенному конкурсі Євробачення. Унікальна пісня, унікальний голос, унікальна харизма та перформанс, які вразять Європу та весь світ і принесуть Україні перемогу,

– зазначила Джамала, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026.

Переможця Нацвідбору-2026 оберуть у лютому 2026 року.

Що відомо про Євробачення-2026?