Національний відбір на Євробачення-2026 розпочато: як стати учасником конкурсу
- Прийом заявок на Національний відбір Євробачення-2026 в Україні триватиме з 3 вересня до 27 жовтня 2025 року.
- Євробачення-2026 пройде у Відні, Австрія, на арені Wiener Stadthalle, з першим півфіналом 12 травня, другим півфіналом 14 травня та грандфіналом 16 травня.
У 2026 році Україна братиме участь в Євробаченні-2026. З 3 вересня стартував прийом заявок на Національний відбір.
Стало відомо, скільки він триватиме та коли відбудеться фінал Нацвідбору-2026. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Суспільне.Євробачення".
Так, для того, щоб подати свою кандидатуру на участь в Національному відборі, слід спершу заповнити анкету на сайті "Суспільне.Євробачення". Це можна зробити з 3 вересня до 27 жовтня.
Ми шукаємо унікального артиста, який представить Україну на ювілейному 70-му пісенному конкурсі Євробачення. Унікальна пісня, унікальний голос, унікальна харизма та перформанс, які вразять Європу та весь світ і принесуть Україні перемогу,
– зазначила Джамала, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026.
Переможця Нацвідбору-2026 оберуть у лютому 2026 року.
Що відомо про Євробачення-2026?
- Пісенний конкурс проходитиме у столиці Австрії – Відні, адже переможцем Євробачення-2025 став австрійський співак JJ, який виступав з піснею Wasted Love.
- Євробачення-2026 відбудеться на арені Wiener Stadthalle, де проходило Євробачення-2015 після перемоги Кончити Вурст з піснею Rise Like a Phoenix у 2014 році.
- Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться 12 травня 2026 року, другий – 14 травня. Водночас грандфінал Євробачення-2026 запланований на 16 травня.