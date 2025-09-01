Подробицями Alena Omargalieva поділилась в інтерв'ю Show 24. Артистка зізналась, що її багато людей запитують про участь у Євробаченні.

Треба подумати над цим. Поїхати на Євробачення – це виклик для себе. Тим паче для мене як для автора пісні. Не хочеться вже так нервувати. Я просто уявляю, скільки це енергії, нервів та переживань. Я подумаю над цим,

– сказала Alena Omargalieva.

Журналістка також поцікавилась у співачки, кого з українських артистів вона хотіла б бачити на пісенному конкурсі і яка пісня мала б звучати на сцені Євробачення від України наступного року.

Думаю, що хтось з молодих артистів, вони все правильно роблять. На відборах Євробачення щороку з'являються нові молоді артисти. Щодо пісні, це має бути поєднання цікавих стилів. Обов'язково, щоб люди розуміли, що це український артист, тому з якимись фолькелементами. Але це має бути щось світове. Щось круте, те, що можуть слухати у всьому світі,

– вважає вона.

