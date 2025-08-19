Друг покойной Наты Лайм (Наталья Любаренко), блогер Евгений Белозерова, рассказал, где она похоронена. По его словам, блогерша жила в Киеве, но ради безопасности иногда ездила за границу.

Муж Наты, Артем Любаренко, тем временем оставался в Украине. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью Белозерова изданию "Фокус".

К слову Друг Наты Лайм рассказал о состоянии блогера перед смертью и их последней встрече

Евгений Белозеров рассказал, что они с Натой Лайм часто переписывались. Девушка предлагала идеи для новых видео и присылала фотографии ремонта стоматологической клиники, которую создавала вместе с мужем.

Блогер вспомнил, что Артем Любаренко позвонил ему на следующий день после гибели любимой.

Шокирующая новость – как гром среди ясного неба. Тогда было больше вопросов, чем ответов. Через день снова списались. Я спросил, будет ли он писать об этом публично, потому что у Наты довольно большая аудитория. Сказал, что не будет скрывать факт ее смерти, и если кто-то спросит – будет говорить, как есть, но писать об этом в интернете (скажем, на ее странице) не видит смысла, поскольку Ната последние 4 года избегала публичности,

– поделился Белозеров.

О том, что блогерша умерла знали только ее родные и близкие друзья. Но недавно в сети распространили фото могилы Наты Лайм, поэтому родственники девушки, ее муж и Евгений начали получать много вопросов.

Дошло до того, что люди начали строить самые нелепые теории ее исчезновения. Артем попросил, чтобы я об этом написал у себя, потому что он, как и Ната, перестал быть публичным с 2020-го,

– добавил блогер.

Евгений Белозеров сообщил, что подругу похоронили в Украине. Детей у нее не было.

Что известно о гибели Наты Лайм?

Напомним, что Ната Лайм умерла 28 апреля 2025 года, но публично об этом сообщили только на днях. Блогерша погибла в результате падения с балкона. Последние годы она боролась с депрессией.

"Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 году", – отмечал Белозеров.