Белозеров рассказал о последней встрече с подругой и о ее состоянии перед смертью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью блогера изданию "Фокус".

Евгений Белозеров находится в Харькове, а Ната Лайм жила в Киеве. Последний раз блогер встречался с подругой и ее мужем в конце прошлого года. Они ходили на квест и в кафе.

Если бы кто-то сказал тогда, что это наша последняя встреча, я бы никогда не поверил. Она казалась такой жизнерадостной. Вместе с мужем строили планы. В тот день показали мне их будущую стоматологию, где шел ремонт,

– вспомнил Белозеров.

Уже тогда блогерша боролась с депрессией, но Евгений об этом не знал. Блогеру рассказал о состоянии Наты ее муж после того, как она погибла. Девушка работала с психологом.

Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 году,

– добавил он.

Что известно о Нате Лайм и ее гибели?