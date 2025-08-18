Белозеров рассказал о последней встрече с подругой и о ее состоянии перед смертью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью блогера изданию "Фокус".
Евгений Белозеров находится в Харькове, а Ната Лайм жила в Киеве. Последний раз блогер встречался с подругой и ее мужем в конце прошлого года. Они ходили на квест и в кафе.
Если бы кто-то сказал тогда, что это наша последняя встреча, я бы никогда не поверил. Она казалась такой жизнерадостной. Вместе с мужем строили планы. В тот день показали мне их будущую стоматологию, где шел ремонт,
– вспомнил Белозеров.
Уже тогда блогерша боролась с депрессией, но Евгений об этом не знал. Блогеру рассказал о состоянии Наты ее муж после того, как она погибла. Девушка работала с психологом.
Впрочем, в голове не укладывается, что это могло именно так закончиться. О причине депрессии мне трудно сказать. Но, как оказалось, частично из-за этого она прекратила снимать видео в конце 2020 году,
– добавил он.
Что известно о Нате Лайм и ее гибели?
Ната Лайм умерла 29 апреля 2025 года, но об этом стало известно только на днях, когда в сети появилось фото ее могилы.
Евгений Белозеров рассказал, что близкие блогера не планировали разглашать новость, ведь последние годы она не была публичной.
Первые видео на ютубе Ната начала публиковать в 2015 году, но через 5 лет девушка объявила о паузе. Блогерша перешла на другой канал, который назывался NataLime Life.
В 2021 году Лайм перестала публиковать контент на ютубе и в инстаграме.