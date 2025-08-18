Білозеров розповів про останню зустріч з подругою і про її стан перед смертю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю блогера виданню "Фокус".
Євген Білозеров перебуває у Харкові, а Ната Лайм жила у Києві. Останній раз блогер зустрічався з подругою і її чоловіком наприкінці минулого року. Вони ходили на квест і в кафе.
Якби хтось сказав тоді, що це наша остання зустріч, я б ніколи не повірив. Вона здавалась такою життєрадісною. Разом з чоловіком будували плани. У той день показали мені їх майбутню стоматологію, де йшов ремонт,
– пригадав Білозеров.
Уже тоді блогерка боролася з депресією, але Євген про це не знав. Блогеру розповів про стан Нати її чоловік після того, як вона загинула. Дівчина працювала з психологом.
Втім, в голові не вкладається, що це могло саме так закінчитись. Про причину депресії мені важко сказати. Але, як виявилося, частково через це вона припинила знімати відео у кінці 2020 році,
– додав він.
Що відомо про Нату Лайм і її загибель?
Ната Лайм померла 29 квітня 2025 року, але про це стало відомо лише днями, коли у мережі з'явилося фото її могили.
Євген Білозеров розповів, що близькі блогерки не планували розголошувати новину, адже останні роки вона не була публічною.
Перші відео на ютубі Ната почала публікувати у 2015 році, але через 5 років дівчина оголосила про паузу. Блогерка перейшла на інший канал, який називався NataLime Life.
У 2021 році Лайм перестала публікувати контент на ютубі й в інстаграмі.