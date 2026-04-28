Наталья Бучинская и Екатерина Бужинская публично помирились после длительной розни

Между народными артистками Украины Наталией Бучинской и Екатериной Бужинской около 10 лет идет противостояние. Но на днях стало известно, что их конфликт исчерпан.

Наталья Бучинская дала интервью Славе Демину и прокомментировала конфликт с Бужинской. Певица призналась, что и сама не понимает, почему возникли их споры.

Артистка рассказала, что пыталась сделать первый шаг, но общалась не напрямую, а через посредников. И уладить конфликт тогда не удалось.

На улице война. И я многое посмотрела. Жизнь одна. Что нам делить? Я многое переосмыслила, нам нечего враждовать. Может, как психологи говорят, мы друг друга раздражаем, потому что мы видим что-то похожее, что-то свое,

– поделилась Наталья Бучинская.

Прямо во время интервью Слава Демин предложил Бучинской пообщаться с коллегой напрямую. Они созвонились и пообщались перед камерами. Женщины согласились, что им следует примириться и объединиться. Екатерина Бужинская призналась, что готова к диалогу.

Мы две мудрые красивые женщины, певицы, нам пора что-то создать,

– сказала Бучинская.

Что известно о конфликте певиц?

Публичное противостояние между Наталией Бучинской и Екатериной Бужинской длилось долгое время. Одной из причин стало сходство их фамилий. В интервью Общественном в 2025 году Бучинская сказала, что начала карьеру раньше.

В шутку я говорила: Бучинская– я родилась с этой фамилией, а псевдоним Бужинская– это придуманный тогдашним продюсером Екатерины Бужинской от какого-нибудь графа. Это их истории, пусть они в этом разбираются. Единственное, что мне было некомфортно– неужели нельзя было какую-нибудь другую фамилию найти?

– говорила певица.

Екатерина Бужинская отреагировала на фейсбуке и отметила, что ее сценическая фамилия – это настоящая фамилия ее мамы. Артистка вспомнила коллеге ее концерты с россиянами и выступление на Антимайдане. По словам Бужинской, путаница с фамилиями вредила ее репутации.