"Не здороваюсь": Денисенко объяснила, почему не общается с Цимбалюком и Светлицкой
Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала о резких изменениях в своем звездном окружении. Звезда призналась, почему больше не общается с Тарасом Цимбалюком и почему принципиально не здоровается с его избранницей Еленой Светличской.
В интервью Славе Демину Наталья объяснила, что главной причиной изменений в отношениях с Тарасом стало ее личное жизнь. Если раньше она уделяла коллеге очень много времени, то после появления мужа Юрия Ярошенко приоритеты, как и следовало ожидать, изменились.
Мы с Тарасом были очень близки. Я уделяла ему много внимания. А когда появляется мужчина, которому ты уделяешь больше внимания, то это уже…
– рассказала актриса.
Денисенко с Цимбалюком / фото из инстаграма
Более того, от Цимбалюка отдалился и муж Натальи, Юрий Ярошенко, который дружил с ним около 19 лет. Они были лучшими друзьями еще со времен родного города, однако со временем их пути разошлись. Несмотря на это, бизнесмен подчеркнул, что очень ценил их прошлую дружбу.
Я знаю его около 19 лет. Мы из одного города. Нас познакомила моя бывшая жена, они одноклассники. Мы общались периодически. Мы были лучшими друзьями. Хотя в публичном пространстве я никогда не просил селфи или отметки – мне это было неинтересно. Я ценил нашу дружбу,
– поделился Юрий.
Кроме того, Денисенко откровенно высказалась и о конфликте с нынешней избранницей Тараса – актрисой Еленой Светлицкой, которая раньше тоже была ее подругой. Сейчас женщины полностью прекратили любое общение.
Напряжение есть. Я не общаюсь с Еленой и не здороваюсь с ней. Потому что произошла череда событий, и я не хочу иметь в окружении такого человека. Я думаю, что здесь речь идет не столько о зависти, сколько о других секретах,
– добавила Наталья.
Наталья Денисенко и Елена Светличская / фото из инстаграма
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