"Не здороваюсь": Денисенко объяснила, почему не общается с Цимбалюком и Светлицкой

Украинская актриса Наталья Денисенко откровенно рассказала о резких изменениях в своем звездном окружении. Звезда призналась, почему больше не общается с Тарасом Цимбалюком и почему принципиально не здоровается с его избранницей Еленой Светличской.

В интервью Славе Демину Наталья объяснила, что главной причиной изменений в отношениях с Тарасом стало ее личное жизнь. Если раньше она уделяла коллеге очень много времени, то после появления мужа Юрия Ярошенко приоритеты, как и следовало ожидать, изменились.

Мы с Тарасом были очень близки. Я уделяла ему много внимания. А когда появляется мужчина, которому ты уделяешь больше внимания, то это уже…

– рассказала актриса.

Денисенко с Цимбалюком / фото из инстаграма

Более того, от Цимбалюка отдалился и муж Натальи, Юрий Ярошенко, который дружил с ним около 19 лет. Они были лучшими друзьями еще со времен родного города, однако со временем их пути разошлись. Несмотря на это, бизнесмен подчеркнул, что очень ценил их прошлую дружбу.

Я знаю его около 19 лет. Мы из одного города. Нас познакомила моя бывшая жена, они одноклассники. Мы общались периодически. Мы были лучшими друзьями. Хотя в публичном пространстве я никогда не просил селфи или отметки – мне это было неинтересно. Я ценил нашу дружбу,

– поделился Юрий.

Кроме того, Денисенко откровенно высказалась и о конфликте с нынешней избранницей Тараса – актрисой Еленой Светлицкой, которая раньше тоже была ее подругой. Сейчас женщины полностью прекратили любое общение.

Напряжение есть. Я не общаюсь с Еленой и не здороваюсь с ней. Потому что произошла череда событий, и я не хочу иметь в окружении такого человека. Я думаю, что здесь речь идет не столько о зависти, сколько о других секретах,

– добавила Наталья.

Наталья Денисенко и Елена Светличская / фото из инстаграма

Наталья Денисенко откровенно заговорила о планах по пополнению семьи и призналась, когда именно мечтает подарить жизнь второму ребенку.