В інтерв'ю Славі Дьоміну Наталка пояснила, що головною причиною змін у спілкуванні з Тарасом стало її особисте життя. Якщо раніше вона приділяла колезі дуже багато часу, то після появи чоловіка Юрія Ярошенка пріоритети цілком очікувано змістилися.

Ми з Тарасом були дуже близькі. Я багато приділяла уваги йому. А коли з’являється чоловік, якому ти більше приділяєш уваги, то це уже…

– розповіла акторка.

Денисенко з Цимбалюком / фото з інстаграму

Ба більше, віддалився від Цимбалюка і чоловік Наталки, Юрій Ярошенко, який товаришував із ним близько 19 років. Вони були найкращими друзями ще з рідного міста, проте з часом їхні шляхи розійшлися. Попри це, бізнесмен наголосив, що дуже цінував їхнє минуле товаришування.

Я його знаю близько 19 років. Ми з одного міста. Нас познайомила моя колишня дружина, вони однокласники. Ми спілкувалися періодами. Ми були найкращими друзями. Хоча в публічному просторі я ніколи не просив селфі чи відміток — це було мені не цікаво. Я цінував нашу дружбу,

– поділився Юрій.

Окрім цього, Денисенко відверто висловилася й про конфлікт із нинішньою обраницею Тараса – акторкою Оленою Світлицькою, яка раніше теж була її подругою. Зараз жінки повністю припинили будь-яке спілкування.

Напруга є. Я не спілкуюся з Оленою та не вітаюся з нею. Бо виникла низка подій і я не хочу мати в оточенні таку людину. Я думаю, що тут трошки інше, ніж заздрість, але тут є інші секрети,

– додала Наталка.

Наталка Денисенко та Олена Світлицька / фото з інстаграму

Наталка Денисенко відверто заговорила про плани на майбутнє поповнення в родині та зізналася, коли саме мріє подарувати життя другій дитині.



