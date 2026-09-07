Наталка Денисенко раскрыла секрет, почему не пригласила своего лучшего друга Цимбалюка на свадьбу

Свадьба актрисы Наталки Денисенко и Юрия Ярошенко состоялась еще в начале августа, однако пикантные подробности и обсуждения этого события до сих пор не утихают в сети. Поклонники продолжают выяснять подробности торжества, да и сама Наталка до сих пор дает комментарии по поводу этого события.

Больше всего вопросов у поклонников вызвало отсутствие на празднике актера Тараса Цимбалюка. Денисенко годами называла его чуть ли не самым близким лучшим другом, а сам Тарас в свое время даже познакомил ее с будущим мужем. Впрочем, на самое важное событие в жизни пары его так и не пригласили. В новом интервью ТСН Гламур звездная пара наконец пролила свет на ситуацию и объяснила, что произошло между бывшими друзьями.

Ну, мы сейчас не общаемся. Так сложились обстоятельства,

– лаконично прокомментировала Денисенко.

Супруг артистки Юрий Ярошенко подчеркнул, что в этой истории нет места громким ссорам или публичным разборам полетов: "Многие, наверное, хотят увидеть какой-то скандал между нами. Но его нет. Это было взаимное решение не общаться. Вообще в отношениях должно быть время для себя. Пока что так".



Наталья Денисенко не пригласила Цимбалюка на свою свадьбу / фото из инстаграма актрисы

Однако Наталка откровенно намекнула, что охлаждение в отношениях с Цимбалюком напрямую связано с ее конфликтом с бывшей подругой Еленой Светлицкой, с которой у Тараса завязался роман. Тайна раскрыта – шерше ля фам.

У них своя история, у нас своя. На самом деле мы с Юрой за любовь, за пары, за семейность. Поэтому если у них все сложится хорошо, мы будем только рады,

– говорит актриса.



Тарас Цимбалюк с Еленой Светлицкой и Наталкой Денисенко / Фото Insider UA

В то же время Денисенко подтвердила, что с Еленой их пути также окончательно разошлись: "В принципе, в этом и есть причина". Напомним, что Наталка Денисенко и Елена Светлицкая являются кумовьями. Наталка стала крестной матерью старшей дочери Светлицкой, Веры.

Кстати, черная кошка между актрисами пробежала уже давно. Почему Наталка Денисенко осталась без близкой подруги, она рассказала ранее.