"Сколько еще я смогу жить здесь жизнь": Наталья Денисенко высказалась о переезде из Киева

Украинская киноактриса и актриса дубляжа Наталья Денисенко откровенно поделилась своими переживаниями о жизни в столице в условиях постоянной опасности. Звезда призналась, что из-за психологического истощения все чаще задумывается о возможном отъезде.

На фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве артистка опубликовала эмоциональный пост на своей странице в инстаграме. Денисенко процитировала трогательное стихотворение о столице и рассказала, что ей становится все труднее справляться с напряжением и отсутствием уверенности в завтрашнем дне.

Сегодня поймала себя на мысли, что я действительно не знаю, сколько еще я выдержу… Любимый город, любимая страна, сколько еще я смогу здесь жить? Ты не знаешь, что будет через минуту!

– написала знаменитость.

Наталья Денисенко с мужем / фото из инстаграма

Это уже не первый раз, когда актриса публично говорит о том, что рассматривает возможность уехать из Украины, ведь постоянная угроза и стресс сильно влияют на ее эмоциональное состояние. В то же время Денисенко решила поддержать подписчиков, которые сейчас испытывают подобное истощение.

Она призвала украинцев объединяться и не оставаться наедине со своими страхами.

Надо быть благодарным за все и держаться! Если вам тяжело, знайте, что вы не одни,

– подытожила Наталья Денисенко.

Кстати, Оля Цибульская честно ответила, уедет ли она из Киева вместе с сыном.