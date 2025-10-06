Наталья Денисенко сделала новое заявление о своем бывшем муже Андрее Фединчике. В частности, актрису спросили о том, платит ли он алименты.

Наталка Денисенко рассказала об отношениях с бывшим мужем в программе "Тур звездами", что на "Радио Люкс", сообщает Show 24. Актриса честно призналась, что Андрей Фединчик не платит алиментов на ребенка. Такой была их договоренность.

Обратите внимание Бизнесмен Савранский, которому приписывают роман с Денисенко, подал на развод с женой

Такого дела как алименты, у нас вообще нет, хоть Андрей мне предлагал. Я считаю, что Андрей – очень хороший человек. Он очень любит своего сына. Он делает максимально все, что сейчас в его силах. Потому что у него тоже много работы, начались съемки, чему я очень рада. Мы стараемся как можно больше давать сыночку своей любви,

– поделилась актриса.

Наталья Денисенко призналась, что сейчас атмосфера между ними стала лучше, ведь теперь Андрей Фединчик может чаще видеться с сыном. Ранее эти встречи были редкими и короткими.

Заметим, в сентябре Андрей Фединчик сообщил на своей странице в инстаграме, что уволился из ВСУ. После сложной операции и реабилитации мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), где его признали непригодным к военной службе. Поэтому сейчас Фединчик возвращается к актерской карьере.

Актриса добавила, что не готова рассказывать о том, сколько средств выделяет бывший муж, или как они разделили обязанности. Она лишь вновь подчеркнула, что Фединчик – "лучший папа".

Что известно о разводе Наталки Денисенко с мужем?