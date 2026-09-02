Могилевская показала, как отправила свою приемную дочь в первый класс

День знаний стал особенным и для семьи Натальи Могилевской. Звездная мама впервые лично отвезла в школу свою младшую приемную дочь Софию.

Праздничными снимками и эмоциями от этого важного события певица поделилась на своей странице в инстаграме. По словам артистки, ночь перед первым сентября оказалась бессонной и полной переживаний для девочки.

Первый раз в первый класс. Всю ночь Соня не спала, волновалась. И из-за школы, и из-за обстрелов. Мы тихонько обсуждали все переживания насчет новой учительницы, насчет детей, которые будут в классе, насчет любимых занятий вне школы,

– рассказала Наталья.

Певица призналась, что София поделилась с ней своими главными мечтами. В частности, девочка очень хочет научиться отлично читать, чтобы самостоятельно писать открытки маме, а взамен получать от нее записки на столе. Также первоклассница призналась, что очень любит играть на фортепиано, хотя в начале обучения этот инструмент давался ей довольно сложно.

Наталья Могилевская с дочерью / скриншот из видео

Наталья Могилевская добавила, что это утро оставило после себя немало эмоций. Она также выразила надежду, что украинские дети смогут спокойно учиться в обычных классах.

Новые мечты, новые перспективы, новые волнения. Это была незабываемая ночь и незабываемое утро. Желаю всем первоклассникам провести этот важный день в спокойствии, в радости и в обычном классе, а не в бомбоубежище. Молюсь об этом,

– подытожила артистка.

Стоит отметить, что певица по-прежнему придерживается своего принципа и не показывает лица детей в соцсетях.

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