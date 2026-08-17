Наталья Могилевская почтила память Кузьмы Скрябина: трогательные архивные фото ко дню рождения

Украинская певица Наталья Могилевская трогательно обратилась к своему давнему другу и коллеге Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) в день его рождения. Исполнительница поделилась с поклонниками ностальгическими кадрами и теплыми воспоминаниями.

17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 58 лет. По случаю этой даты Наталья Могилевская опубликовала в инстаграме подборку архивных фотографий. На снимках артисты искренне улыбаются, общаются на сцене и работают вместе в популярном телепроекте "Шанс".

В прошлом их тандем стал одной из самых узнаваемых телевизионных пар украинского шоу-бизнеса, а за годы совместной работы между артистами сложились близкие дружеские отношения. Свою публикацию певица дополнила коротким, но пронзительным обращением.

Сегодня твой день, друг…,

– написала Могилевская.

Пост артистки сильно тронул сеть и напомнил поклонникам о периоде украинского телевидения, с которым у многих прочно ассоциируется Кузьма. В комментариях пользователи активно вспоминали музыканта и делились собственными теплыми воспоминаниями о нем.

Могилевская и Скрябин / фото из инстаграма

Напомним, Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в автомобильной аварии, когда возвращался в Киев после концерта в Кривом Роге. Музыканту было 46 лет. У него остались жена Светлана и дочь Мария-Барбара.

Кстати, помимо культовых песен "Старые фотографии", "Мам" и "Люди, как корабли", которые знает каждый, стоит заглянуть глубже в дискографию артиста. Там скрыто немало недооцененных композиций, занимающих особое место в его творческом наследии.

