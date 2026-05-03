Бывшие подруги Наталка Денисенко и Елена Светлицкая засветились на одном мероприятии

Актрисы Наталка Денисенко и Елена Светлицкая раньше были близкими подругами. Но несколько месяцев назад они подтвердили, что прекратили общение.

Наталка Денисенко вместе с бойфрендом Юрием Савранским посетила показ фильма "Дьявол носит Prada 2". На премьере присутствовала и ее бывшая подруга – Елена Светлицкая. Об этом рассказали в программе "Ближе к звездам" на "Телеканале ТЕТ".

Смотрите также Анастасия Оруджова ушла из "Квартала 95" после 8 лет работы

Когда Елену Светлицкую спросили о бывшей подруге, она ответила, что не видела Денисенко. Вторая также не комментировала причины конфликта с актрисой.

Всех люблю, желаю всем счастья. Когда человек будет счастлив, когда внутри будет больше любви, то никто ни с кем не будет ссориться, писать плохое,

– поделилась Наталья Денисенко.

"Я ей тоже желаю только счастья", – добавила Светлицкая.



Елена Светлицкая и Наталья Денисенко / Коллаж 24 Канала, скриншоты из видео

Что известно о конфликте актрис?

Наталья Денисенко является крестной мамой старшей дочери Елены Светлицкой, Веры. К тому же актрисы часто вместе снимали контент для социальных сетей. И вдруг в их соцсетях перестали появляться совместные фото.

Наталья Денисенко первой на ютуб-канале "Радио Люкс" подтвердила, что в ее отношениях с коллегой наступили трудности. Она не раскрыла подробностей, но сказала, что речь идет о "ревности и зависти".

"На самом деле не было никакого скандала, ссоры. Просто сейчас на этом этапе вот такой вайб – мы просто не общаемся. Просто была череда некоторых действий с ее стороны. И я просто решила, что хватит. Это личное. Сейчас мне так нормально", – впоследствии прокомментировала Светлицкая.