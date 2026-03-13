Наталью Денисенко обвинили в равнодушии: актриса ответила на скандальное видео

На днях в сети опубликовали видео, как некоторые актеры фильма "Когда ты расстанешься?" делают замечание парню, подошедшему к ним с просьбой. Парень хотели записать видео в поддержку благотворительного сбора для мальчика Матвея.

В профиле одного из автосервисов опубликовали видео с премьеры фильма "Когда ты расстанешься?" в Луцке. Автор ролика подошел к актерам с вопросом и просьбой.

Наталка Денисенко ответила, что у них нет времени, ведь зрители ждут фото. Тарас Цимбалюк согласился выслушать, поэтому парень спросил, знают ли они о Матвее Колядюке, у которого мышечная дистрофия Дюшена. И попросил записать короткое видео в поддержку благотворительного сбора для мальчика. Актеры согласились, но на этом ролик оборвался.

Видео с премьеры фильма обсуждают в сети:

Отметим, что впоследствии в профиле опубликовали его вторую часть, где актеры все-таки говорят фразу: "Спасем Матвея вместе!".

Однако больше шума в сети наделало первое видео: его посмотрело более 300 тысяч зрителей. Тогда как ролик с поддержкой Матвейка собрал всего 35 тысяч просмотров. Пользователи разразились критикой в сторону актеров, в частности Наталки Денисенко и Ольги Сумской.

"Я была о них другого мнения";

"Денисенко еще не все фото сделала";

"Этим людям плевать на простых людей".

Как отреагировали актеры?

Ролик первой прокомментировала Ольга Сумская. Она не поняла цель публикации этого видео и предположила, что это нужно было для провокации.

Вы же могли нормально подойти, дождаться, пока очередь закончится и мы бы нормально записали несколько слов в поддержку ребенка... Тем более мы таки сказали эти слова, но вы их здесь не показали! Это очень неприятно и противно..

– написала актриса.



Наталья Денисенко также ответила как в комментариях, так и в инстаграм-сториз. Актриса заявила, что всегда с уважением относится к людям и поддерживает благотворительные инициативы. Но на этот раз должна была прояснить ситуацию, ведь получает крайне негативные комментарии в свою сторону.

Стыдно за наших людей, которые разжигают вражду в такое трудное время, не разобравшись в ситуации,

– написала Денисенко.

Наталья Денисенко рассказала, что не надеялась, что на встречу в Луцке придет более 500 человек. У актеров был только час, ведь у Натальи, Ольги Сумской и Тараса Цимбалюка в тот же вечер также был спектакль.

Ведущие встречи сразу попросили не снимать длинных видео или тиктоков, чтобы все имели возможность сделать фото. Когда ребята подошли, Наталья подумала, что они хотят снять интервью или что-то развлекательное, поэтому и напомнила о регламенте события.

За ребятами стояла огромная очередь из людей и мы не знали, почему они решили позволить себе задерживать зрителей. Это было как минимум не корректно по отношению к другим,

– добавила актриса.

Наталья Денисенко подчеркнула, что они поддержали мальчика и записали видео, но эту часть опубликовали позже. Актриса назвала это "хайпом" и призвала гневных комментаторов сделать взамен донат.



Добавим, речь идет о 4-летнем Матвее Колядюке, у которого диагностировали мышечную дистрофию Дюшена. Лечение стоит почти 3 миллиона долларов – это неподъемная сумма для семьи. Без препаратов Матвей будет терять способность двигаться, а его мышцы будут ослабевать.