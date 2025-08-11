Наталья Денисенко недавно подтвердила, что развелась с мужем Андреем Фединчиком. Теперь актриса стала холостячкой – поэтому она призналась, имеет ли ухажеров.

Наталка Денисенко призналась, что после развода еще не ходила на романтическое свидание. Но была с друзьями в кино, посещала деловые встречи, пишет Show 24 со ссылкой на "Тур звездами".

Актриса поделилась, что у нее был настойчивый ухажер, но в то время она еще была замужем. Сейчас ей не приходится сталкиваться с бешеным вниманием от мужчин.

Нет такого, что есть ухажеры. То, что у меня есть какое-то огромное мужское внимание, – к счастью или к сожалению, нет. И у меня не так много времени, чтобы ходить на свидания. Я стараюсь, когда у меня есть свободное время, уделять его сыну. Если честно, я не знаю, как мне организовать свою личную жизнь, чтобы я еще раз вышла замуж,

– призналась Наталья Денисенко.

Актриса взамен рассказала, какого мужчину видит рядом с собой. Для нее неважно состояние или профессия. Ее мечта – иметь настоящего друга и партнера, с которым можно было работать над проектами и вместе развиваться.

"Нужен мужчина, который выдержит мою безудержную энергию, который может успокоить. Которым будет сильным как внешне, так и внутренне. Это не обязательно должен быть актер. Он не обязательно должен быть богат", – поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко развелась с мужем

После многочисленных слухов в сети актриса подтвердила, что развелась с Андреем Фединчиком. Именно она была инициатором разрыва. Наталья рассказала, что до сих пор проживает этот опыт.

Сейчас бывшие пытаются построить здоровые отношения, ведь они вместе воспитывают сына Андрея.