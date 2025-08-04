Огневич выпустила клип на песню "Вільна", где показалась с любимым. Пишет Show 24 со ссылкой на ее ютуб-канал.

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Злата Огневич представила новую песню "Вільна", которую создала вместе с музыкантом и саундпродюсером Temstime. В этой работе певица показывает себя настоящую – честную, пылкую, чувственную и свободную.

Клип – один из самых интимных в карьере артистки. В нем собраны кадры из домашнего архива Огневич. Так, она впервые показала своего возлюбленного. Это история, снятая без грима, сценария и актеров.

Вот мой ответ на вопрос, который мне задают чаще всего: "Есть ли у тебя мужчина?" Посмотрите клип – и все поймете,

– прокомментировала Злата.

Злата Огневич – "Вільна": смотрите видео онлайн

Песня "Вільна" – это эмоциональная трансформация женщины, которая сперва сомневалась, а потом приняла себя. Это история о внутренней свободе, любви и смелости быть открытой.

Реакция сети

"Песня просто огонь. Больше бы таких украинских исполнителей. Спасибо за невероятно мощный хит!"

"Песня сильной женщины, которая ценит себя и свои чувства!"

"Такая долгожданная песня. Спасибо, Злата, это невероятно!"

"Злата еще раз показала, что она не только талантливая певица, но и очень смелая, волевая женщина, которая хочет и умеет любить".

"Замечательная премьера, такие песни цепляют с первых секунд прослушивания".

"Яркий, чувственный клип. Злата показала себя настоящую – влюбленную, страстную женщину!"

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