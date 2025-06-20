Злата шла за руку с мужчиной, держа букет, и выглядела абсолютно счастливой. Поэтому, фаны теперь поздравляют ее с замужеством. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Огневич.

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Так, артистка опубликовала романтическое видео, где идет за руку с мужчиной, держа нежный букет из калл, улыбается и выглядит счастливой. Образ звезды дополнили нюдовый макияж и изысканные локоны. На фоне можно заметить ярко-красную машину, а также – многочисленных фотографов и операторов, которые фиксировали момент.

Спасибо всем, кто был сегодня с нами в этот день,

– говорится в подписи к видео.

Это вызвало волну поздравлений от подписчиков, которые предположили, что Злата вышла замуж. Однако сама певица официально ничего не комментировала. А ее партнером в кадре стал певец Виталий Островский. Поэтому, вероятнее всего, это кадры со съемок нового клипа будущего дуэта артистов.

Что известно о личной жизни Златы Огневич и OSTROVSKYI

Злата неоднократно делилась своими мыслями относительно семьи. Ранее она признавалась, что мечтает о ребенке – рожденном или усыновленном, а также о создании крепкой семьи. Но впоследствии звезда откровенно говорила, что ей сложно совмещать карьеру и личную жизнь, поэтому верит: брак и материнство придут в ее жизнь тогда, когда на это будет внутренняя готовность. Недавно же певица заявила, что пока не планирует становиться матерью и придерживается убеждений чайлдфри.

В свою очередь, Виталий Островский в ноябре 2024 года сообщил о расставании с блогером Алиной Муронец. Несмотря на это, пара не исключает, что в будущем снова будет вместе.