Огнєвіч випустила кліп на пісню "Вільна", де показалася з коханим. Пише Show 24 з посиланням на її ютуб-канал.
Теж цікаво Уже не холостячка: Злата Огнєвіч показалась у весільній сукні
Злата Огнєвіч представила нову пісню "Вільна", яку створила разом з музикантом і саундпродюсером Temstime. У цій роботі співачка показує себе справжню – чесну, палку, чуттєву і вільну.
Кліп – один із найінтимніших у кар'єрі артистки. У ньому зібрані кадри з домашнього архіву Огнєвіч. Так, вона вперше показала свого коханого. Це історія, знята без гриму, сценарію й акторів.
Ось моя відповідь на питання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є в тебе чоловік?" Подивіться кліп – і все зрозумієте,
– прокоментувала Злата.
Злата Огнєвіч – "Вільна": дивіться відео онлайн
Пісня "Вільна" – це емоційна трансформація жінки, яка спершу сумнівалася, а потім прийняла себе. Це історія про внутрішню свободу, любов і сміливість бути відкритою.
Реакція мережі
- "Пісня просто вогонь. Більше б таких українських виконавців. Дякую за неймовірно потужний хіт!"
- "Пісня сильної жінки, яка цінує себе та свої почуття!"
- "Така довгоочікувана пісня. Дякую, Злато, це неймовірно!"
- "Злата ще раз показала, що вона не тільки талановита співачка, а й дуже смілива, вольова жінка, яка хоче і вміє кохати".
- "Чудова прем'єра, такі пісні чіпляють з перших секунд прослуховування".
- "Яскравий, чуттєвий кліп. Злата показала себе справжню – закохану, пристрасну жінку!"
Раніше ми писали, що гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перевипустив пісню "Забрала ніч".