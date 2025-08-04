Огнєвіч випустила кліп на пісню "Вільна", де показалася з коханим. Пише Show 24 з посиланням на її ютуб-канал.

Теж цікаво Уже не холостячка: Злата Огнєвіч показалась у весільній сукні

Злата Огнєвіч представила нову пісню "Вільна", яку створила разом з музикантом і саундпродюсером Temstime. У цій роботі співачка показує себе справжню – чесну, палку, чуттєву і вільну.

Кліп – один із найінтимніших у кар'єрі артистки. У ньому зібрані кадри з домашнього архіву Огнєвіч. Так, вона вперше показала свого коханого. Це історія, знята без гриму, сценарію й акторів.

Ось моя відповідь на питання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є в тебе чоловік?" Подивіться кліп – і все зрозумієте,
– прокоментувала Злата.

Злата Огнєвіч – "Вільна": дивіться відео онлайн

Пісня "Вільна" – це емоційна трансформація жінки, яка спершу сумнівалася, а потім прийняла себе. Це історія про внутрішню свободу, любов і сміливість бути відкритою.

Реакція мережі

  • "Пісня просто вогонь. Більше б таких українських виконавців. Дякую за неймовірно потужний хіт!"
  • "Пісня сильної жінки, яка цінує себе та свої почуття!"
  • "Така довгоочікувана пісня. Дякую, Злато, це неймовірно!"
  • "Злата ще раз показала, що вона не тільки талановита співачка, а й дуже смілива, вольова жінка, яка хоче і вміє кохати".
  • "Чудова прем'єра, такі пісні чіпляють з перших секунд прослуховування".
  • "Яскравий, чуттєвий кліп. Злата показала себе справжню – закохану, пристрасну жінку!"

Раніше ми писали, що гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перевипустив пісню "Забрала ніч".