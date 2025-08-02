Перша версія пісні залишилась поза увагою широкої аудиторії, тож колектив вирішив випустити її у новій формі. Музиканти також представили кліп, який вже доступний для перегляду на ютубі, пише Show 24.

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Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець розповів, що вони виконували оновлену версію пісні "Забрала ніч" на акустичних концертах і бачили, що вона відгукується людям.

Саме це й переконало нас дати нове життя цій пісні. Ми її перезаписали, зробили більш потужне звучання: змінили оркестровку струнних, перезаписали вокал, додали живе звучання ударних. Тепер вона звучить так, як мала звучати з самого початку,

– поділився співак.

Режисером кліпу став Влад Разіховський. Це вже його 12-та спільна робота з колективом. У зйомках брали участь близько 35 музикантів: увесь склад гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і струнний оркестр.

Оскільки "Забрала ніч", через стільки років, почали виконувати на акустичних концертах, то ми вирішили, що буде символічно відтворити у відеороботі саме цю камерну атмосферу, яка була на сцені. Напівтемрява, свічки та струнні – все це, аби занурити глядача в інтимність моменту та допомогти прожити суть пісні на максимум,

– розповів режисер.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Забрала ніч": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Дякую гурту за таку красу! Оркестр додав пісні зовсім іншого звучання, дуже класно".

"Улюблена пісня! У кожному рядку – щирість, у кожній ноті – відлуння справжнього кохання. Такі пісні не просто звучать – вони залишаються в серці. Дякую!"

"Дуже красиво, чуттєво. Кожне слово торкається серця. Ваш голос, Сергію, мед для вух. З прем'єрою, рідні БО".

Зараз гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перебуває у всеукраїнському турі "Сильні серця", який охоплює 100 міст, тож шанувальники мають можливість почути пісні колективу наживо, зокрема й "Забрала ніч".

Концерти благодійні, мета – зібрати кошти на закупівлю дронів та автомобілів для Сил оборони України. Графік виступів гурту та квитки можна знайти на офіційному сайті БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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