Show 24 розповість про 10 треків, які зараз є найбільш обговорюваними на платформі YouTube серед українців. Від ліричних пісень про кохання до танцювальних – це композиції, що змогли потрапити у список трендових.

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Що слухають українці?

Рейтинг найпопулярніших музичних відео очолила Анна Трінчер з прем'єрою – це відвертий трек "Півонії". Це пісня про тяжіння з першого погляду, пристрасний потяг та справжнє бажання. Режисером доволі інтимного кліпу виступив Герман Нєнов. Щодо образу співачки в мережі виникли різні думки, однак деякі зірки стали на захист Трінчер.

Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео онлайн

Друге місце посіли Надя Дорофєєва та Позитив, які нещодавно вперше за 5 років возз'єдналися. Їхній спільний трек "Смак-печаль" не тільки був емоційним вибухом для фанатів гурту "Время и Стекло", але й допомогою для Сил оборони. Музиканти завдяки спільній роботі зібрали понад мільйон гривень. У пісні та кліпі є чимало відсилань до творчості колективу.

DOROFEEVA & POSITIFF – Смак-печаль: дивіться відео онлайн

На третьому місці опинився виконавець Назарій Рубель з ліричною піснею. В описі він стверджує, що створює авторську музику у співпраці з технологіями штучного інтелекту.

Nazarii Rubel – Якщо колись заплачуть твої очі: слухайте онлайн

4 та 5 сходинку посідають треки, що з великою ймовірністю, створені штучним інтелектом. Про їхніх авторів немає змістовної інформації, а на обкладинці – світлини, згенеровані ШІ. Цікаво, що ці пісні мають однакову назву – "Не летів би, але мушу".

Maestro_Barsik – Не летів би, але мушу: слухайте онлайн

У тренди досі потрапляє російська музика. 6, 7, а також 9 місце – це треки росіян, які спонсорують російську армію. Нагадаємо, що чергова масована атака на Україну відбулась вночі 31 липня. Окупанти передусім нищили цивільні будівлі.

На 8 місці – пісня від DJ KARPAT. Ймовірно, цей трек також виконує ШІ. Однак його основою є текст української народної пісні.

DJ KARPAT – "Ой у полі криниченька": слухайте онлайн

Рейтинг найпопулярніших музичних відео закриває Максим Бородін, який посів 10 місце. Його пісня "Без неї" вже кілька тижнів тримається у трендах. Це композиція про "післясмак великого кохання" та зізнання в тому, що без деяких людей наше життя не звучить як раніше.

Максим Бородін – "Без неї": дивіться відео онлайн