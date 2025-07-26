Анна Трінчер поділилась уривком відео з презентації "Півоній" у своєму інстаграмі, пише Show 24. Співачка постала у відвертому костюмі, який приміряла і в кліпі на пісню.

Зверніть увагу Відверто і сміливо: Анна Трінчер вразила пристрасним кліпом на пісню "Півонії"

У коментарях співачку підтримав Віталій Козловський.

Що це за квітка така яскрава вийшла!?

– написав під роликом співак.

У відповідь одна з користувачок зазначила, що приємно бачити, коли артисти підтримують одне одного. Козловський відповів на цей коментар: "За Аню порву".

Також Трінчер палко підтримала українська акторка Анна Сагайдачна. Вона закликала співачку не зважати на коментаторів, що критикують її образ.

"Костюм – вогонь. Нікого не слухай! Як закордонних співачок у мегавідвертих сценічних костюмах, так всі слухають і дивляться, а до наших виконавців одні претензії! Це залишки радянщини: іншим можна, а наші мають в мішках на сцену виходити. З таким тілом, як у тебе, – одна насолода і натхнення дивитися", – зазначила акторка.

Анна Трінчер на презентації пісні "Півонії": відео

Додамо, що закриту презентацію треку відвідали також Павло Зібров, Наталка Денисенко, Єгор Андрюшин, Позитив, Арам Арзуманян, Мішель Андраде, Ганна Сагайдачна, LAUD, MOLODI, Олег Машуковський та багато інших.