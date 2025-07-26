Анна Тринчер поделилась отрывком видео с презентации "Півоній" в своем инстаграме, пишет Show 24. Певица предстала в откровенном костюме, который примерила и в клипе на песню.

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В комментариях певицу поддержал Виталий Козловский.

Что это за цветок такой яркий вышел!?

– написал под роликом певец.

В ответ одна из пользовательниц отметила, что приятно видеть, когда артисты поддерживают друг друга. Козловский ответил на этот комментарий: "За Аню порву".

Также Тринчер горячо поддержала украинская актриса Анна Сагайдачная. Она призвала певицу не обращать внимания на комментаторов, критикующих ее образ.

"Костюм – огонь. Никого не слушай! Как зарубежных певиц в мегаоткровенных сценических костюмах, так все слушают и смотрят, а к нашим исполнителям одни претензии! Это остатки советчины: другим можно, а наши должны в мешках на сцену выходить. С таким телом, как у тебя, – одно наслаждение и вдохновение смотреть", – отметила актриса.

Анна Тринчер на презентации песни "Півонії": видео

Добавим, что закрытую презентацию трека посетили также Павел Зибров, Наталка Денисенко, Егор Андрюшин, Позитив, Арам Арзуманян, Мишель Андраде, Анна Сагайдачная, LAUD, MOLODI, Олег Машуковский и многие другие.