Новая откровенная песня Тринчер – о мгновенном притяжении с первого взгляда. О связи между людьми, которую сложно объяснить словами, сообщает Show 24.

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Трек "Пионы" – о страстном влечении, который живет между телом, воображением и желанием. О женщинах, присутствие которых остается в памяти как прикосновение, аромат или взгляд. Песня будто фиксирует момент, когда возникает симпатия, а в голове – уже целая история с фантазиями, близостью, воображаемым диалогом двух тел и энергий.

Бывает, между людьми возникает что-то непонятное, но такое сильное, что аж перехватывает дыхание. Своей песней "Пионы" я хотела передать именно тот момент, когда фантазия и реальность сливаются в одно. А еще эта песня для того, чтобы каждая женщина почувствовала себя той самой – незабываемой, желанной и особенной. Той, о которой мечтают и которую вспоминают,

– сказала Анна Тринчер.

"Пионы" – композиция о магнетизме, в котором женщина не боится жить на полную, глубоко чувствовать и хотеть большего. Она, как аромат цветка, остающийся на коже и неожиданно вспоминающийся посреди дня.

Анна Тринчер – "Пионы": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Клип и песня – невероятные. Сегодня буду слушать целый день. Каждая песня – это наслаждение для души".

"Смотрю и не верю – какая ты стала взрослая, целостная, настоящая. Каждый клип, каждая песня – это не просто музыка, это ты. И именно поэтому мы тебя так любим. Горжусь тобой очень!"

"Эта песня – не просто музыка, а целая история, которую хочется слушать снова и снова. "Пионы" – это любовь в звуках".

"Этот клип – как поэзия в движении. Каждый кадр, каждая нота наполнены эмоцией и глубиной. Аня Тринчер передает такие искренние чувства, что мурашки по коже. "Пионы" – это о любви, нежности и боли, которую мы все когда-то испытывали. Спасибо за такую красивую историю!"

"Пионы" – это нежность, сила и настоящие эмоции, которые касаются души".

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