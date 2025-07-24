Кроме того, артистка показала клип на новый трек и раскрыла важный посыл сингла, пишет Show 24.

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Так, одна из главных идей новой песни LIDA LEE – не стесняться собственных желаний, открыть в себе сексуальность и не бояться осуждения общества, ведь молчание приводит к непониманию себя, своих границ, страхов и фантазий.

Название "Хентай" не просто так – это вызов себе и обществу. Название провоцирует, ломает табу, привлекает внимание к важной теме: сексуальность, о которой у нас не принято говорить вслух. Но в то же время это такой драйвовый летний трек, который транслирует свободу и легкость во всем,

– поделилась LIDA LEE.

Для справки! Хентай – это жанр японской анимации или комиксов, содержащий откровенные сексуальные сцены. В переводе с японского слово "хентай" означает "отклонение" или "странное сексуальное поведение", но за пределами Японии оно стало общим термином для обозначения эротической или порнографической манги и аниме.

В клипе на трек "Хентай" исполнительница появляется в разных соблазнительных образах и ездит на байке.

Медленно и нежно раздевай, обнимай меня, держи. Ай, не подглядывай, доверяй, соблазняй... Качай и целуй всюду тайком. Хентай. Позволяй не только прикосновения,

– поет LIDA LEE.

LIDA LEE – "Хентай": смотрите видео онлайн

Понравился ли трек публике?

В комментариях под клипом фаны остались в восторге от песни LIDA LEE "Хентай".

"Крутая песня! Воспринимается легко";

"Красиво, горячо, безумно";

"Нереально красивая и песня вайбовая";

"Очень круто".

Что слушатели говорят о песне Lida Lee "Хентай" / Скриншоты с ютуба

Напомним, что накануне состоялась еще одна премьера – песня "Don't Push the Horses" разрывает соцсети.