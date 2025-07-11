Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Кароль. Трек уже собрал много положительных отзывов.

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Мы живем в эпоху цифровизации, поэтому одиночество часто воспринимается как норма. Новая песня Тины Кароль дарит людям месседж, что "человеку нужен человек". Она – об отношениях, силе прикосновения, объятий и эмоциональную безопасность.

Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени,

– сказала певица.

Тина Кароль – "Человеку нужен человек": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Я поражен клипом и песней! Искренняя благодарность за ваш труд – просто мурашки по всей коже во время прослушивания".

"Наконец-то красивый клип, без лишних неуместных декораций, просто красивая Тина, Днепр, голос и слова. В таких простых клипах без лишней мишуры есть настоящая красота!"

"Все мысли развеялись, просто несет волна, тихая, спокойная. Эта песня – умиротворение, разгрузка".

"Вау. Талант Тины раскрывается в ее умении обнажить душу".

"Песня, которая чувствуется не в ушах, а в груди. Сильная. Настоящая. Тина, вы творите магию".

"Очень чувственная работа, причем как для женщин, так и для мужчин. Чувствуешь себя в этой истории, будто ты, Тино, поешь от моего имени, от каждого из нас. Так интимно!"

Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева и Позитив выпустили совместную песню "Смак-печаль".