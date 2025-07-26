До того ж артистка наживо виконала кілька своїх хітів та розповіла більше про новий трек. Детальніше – читайте в матеріалі Show24.

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Захід розпочався яскраво, адже Анна наживо виконала нову композицію "Півонії", захопивши публіку своєю енергією, вокалом і танцями. Одразу після цього вона подарувала присутнім ще більше драйву, заспівавши улюблені хіти "Треш" та "Зірочка палай". Після музичного блоку Трінчер повернулася до глядачів, щоб разом з ними переглянути кліп "Півонії". Тоді зал вибухнув бурхливими оплесками та вигуками, і атмосфера вечора стала ще більш особливою.

Анна Трінчер наживо виконала пісню "Півонії": дивіться відео онлайн

Серед гостей події були також українські знаменитості: Павло Зібров, Наталка Денисенко, Єгор Андрюшин, Позитив, Арам Арзуманян, Мішель Андраде, Ганна Сагайдачна, LAUD, MOLODI, Олег Машуковський та багато інших.

Режисером кліпу став відомий український кліпмейкер та креативний продюсер Герман Нєнов. Він поділився своїми враженнями з глядачами про відеороботу.

Дуже радий, що за 6 – 7 годин з моменту прем'єри наш кліп уже на п'ятому місці в трендах YouTube. Сьогодні його назвали найвідвертішим кліпом року, але для мене – це одна з найзнаковіших робіт,

– зауважив Нєнов.

За словами режисера, хоч у відео й присутнє сильна сексуальна напруга, фізичного контакту між героями немає, а провокативні рухи практично відсутні. Натомість усе тримається на хореографії, підтекстах і монтажі.

Герман Нєнов про кліп "Півонії": дивіться відео онлайн

Водночас Анна Трінчер відверто розповіла, що саме робота над "Півоніями" стала для неї внутрішнім переломним моментом. Попри образ впевненої та сексуальної жінки, який вона транслює на сцені, під час створення цієї пісні вона усвідомила, що насправді не відчувала себе такою. Виконавиця також зазначила, що хоче, аби ця композиція не просто збуджувала, а допомагала дівчатам любити себе ще більше.

Мій весь ресурс був спрямований на підтримку зовнішнього образу. І під час запису цієї пісні почалася моя внутрішня робота з розслаблення. Адже сексуальність – це розслабленість, це те, що жінка дозволяє собі,

– поділилася артистка.

Анна Трінчер про кліп "Півонії": дивіться відео онлайн

Ба більше, Анна зізналася, що за годину до зйомок кліпу сталася одна з наймасованіших атак по Україні. Герман Нєнов навіть надіслав співачці голосове повідомлення з пропозицією скасувати знімання. Однак команда все ж вирішила працювати, хоч і було страшно.