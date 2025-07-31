Show 24 расскажет о 10 треках, которые сейчас являются самыми обсуждаемыми на платформе YouTube среди украинцев. От лирических песен о любви до танцевальных – это композиции, что смогли попасть в список трендовых.

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Что слушают украинцы?

Рейтинг самых популярных музыкальных видео возглавила Анна Тринчер с премьерой – это откровенный трек "Півонії". Это песня о притяжении с первого взгляда, страстное влечение и настоящее желание. Режиссером довольно интимного клипа выступил Герман Ненов. Относительно образа певицы в сети возникли разные мнения, однако некоторые звезды встали на защиту Тринчер.

Анна Тринчер – "Півонії": смотрите видео онлайн

Второе место заняли Надя Дорофеева и Позитив, которые недавно впервые за 5 лет воссоединились. Их совместный трек "Смак-печаль" не только был эмоциональным взрывом для фанатов группы "Время и Стекло", но и помощью для Сил обороны. Музыканты благодаря совместной работе собрали более миллиона гривен. В песне и клипе есть немало отсылок к творчеству коллектива.

DOROFEEVA & POSITIFF – Смак-печаль: смотрите видео онлайн

На третьем месте оказался исполнитель Назарий Рубель с лирической песней. В описании он утверждает, что создает авторскую музыку в сотрудничестве с технологиями искусственного интеллекта.

Nazarii Rubel – "Якщо колись заплачуть твої очі": слушайте онлайн

4 и 5 место занимают треки, что с большой вероятностью, созданы искусственным интеллектом. Об их авторах нет содержательной информации, а на обложке – фотографии, сгенерированные ИИ. Интересно, что эти песни имеют одинаковое название – "Не летів би, але мушу".

Maestro_Barsik – Не летів би, але мушу: слушайте онлайн

В тренды до сих пор попадает русская музыка. 6, 7, а также 9 место – это треки россиян, которые спонсируют российскую армию. Напомним, что очередная массированная атака на Украину состоялась ночью 31 июля. Оккупанты прежде всего уничтожали гражданские здания.

На 8 месте – песня от DJ KARPAT. Вероятно, этот трек также выполняет ИИ. Однако его основой является текст украинской народной песни.

DJ KARPAT – "Ой у полі криниченька": слушайте онлайн

Рейтинг самых популярных музыкальных видео закрывает Максим Бородин, который занял 10 место. Его песня "Без неї" уже несколько недель держится в трендах. Это композиция о "послевкусии большой любви" и признание в том, что без некоторых людей наша жизнь не звучит как раньше.

Максим Бородин – "Без неї": смотрите видео онлайн