Она недооценена, – Наталка Карпа назвала песню, которая стала особенной для нее во время войны
- Наталка Карпа считает песню "Ой у лузі червона калина" особенной во время войны, также отмечает свою песню "Колискова війни", которая недооценена.
- Певица представила новый трек "Море", созданный в сотрудничестве с продюсером, с которым работает более 20 лет, считая его потенциальным хитом.
Певица Наталка Карпа поделилась мыслями о песнях, которые стали особенными для нее во время полномасштабного вторжения. Артистка назвала трек, который стал главным в этот период.
Наталка Карпа в интервью Show 24 рассказала, что наиболее особенная песня на время большой войны – это одна из ее любимых стрелково-повстанческих композиций.
Речь идет о песне "Ой у лузі червона калина", которую и сама Наталка Карпа выполняла в 2014 году.
Очень классно, что Хлывнюк ее по-своему интерпретировал и она залетела в массы, народы, весь мир. Я мегасчастлива, что эта песня стала восходящая, наша, нужна для поднятия духа. Потому что это наша история, ментальность, это наша правда,
– поделилась исполнительница.
Однако и в репертуаре Натальи Карпы есть особый трек. Это песня "Колыбельная войны". Из-за слова "война" в названии многие платформы уменьшили трафик, поэтому ей не удалось стать хитом.
"Для меня это особая песня, потому что она о нашей боли, наш покой, который забирает у нас враг, и о нашей земле. Я являюсь автором музыки и текста, написала сама. Жаль, что она вышла недооценена. Но я верю, что она когда-то все-таки завоюет сердца слушателей", – отметила артистка.
Наталка Карпа – "Колыбельная войны": смотрите видео онлайн
Наталка Карпа о новой песне "Море"
Недавно певица презентовала новый трек "Море". Его автором стал продюсер Наталки Карпы, с которым она работает уже более 20 лет.
Мы с моей визажисткой поспорили, переплюнет ли она "Лето-Лето", или нет. Потому что, если взять все показатели и статистику моей деятельности, то топовая песня у Наталки Карпы – "Лето-Лето". Эта песня уже столько лет держится в чарте моего творчества. Думала, может "Солнцезависимая", но нет. Возможно, "Море" – следующий потенциальный хит, – высказалась артистка.
Наталка Карпа & Caroline – "Море": смотрите видео онлайн