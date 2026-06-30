Добрынин рассказал, как после развода воспитывает сына с Квитковой

Блогерша Даша Квиткова и ее бывший муж Никита Добрынин продолжают вместе воспитывать общего сына Льва, которому в этом году исполнится 5 лет.

Несмотря на то, что Квиткова уже находится в новых отношениях, на важных для мальчика праздниках бывшие супруги традиционно стараются быть рядом вместе. В интервью изданию BLIK Добрынин рассказал, как они с Дарьей готовятся отпраздновать день рождения сына.

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Телеведущий отметил, что для него главное – чтобы праздник запомнился прежде всего самому ребенку.

В прошлом году были очень классные мероприятия в стиле супергероев. На Новый год он хотел, чтобы к нему пришла его любимая K-pop-группа. Этим летом он тоже этого хочет, но у него еще очень много других увлечений. Жуки, пауки, улитки, рыба и рыбалка – это его любимое. Поэтому, думаю, развлечений будет достаточно,

– рассказал Никита.

Никита Добрынин и Даша Квиткова с их сыном / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно об отношениях Даши Квитковой и Никиты Добрынина?

Они познакомились в 2019 году во время съемок шоу "Холостяк", где Даша Квиткова стала победительницей сезона. В 2020 году Даша и Никита поженились, а 13 июля 2021 года у супругов родился сын Лев. Впрочем, в начале 2023 года пара объявила о разрыве отношений, а уже в июне того же года официально оформила развод.