Оскароносная актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан развелись. Они были в браке 19 лет.

Об этом сообщил журнал People со ссылкой на источник. Пишет Show 24.

Сестра Николь (Антония – Show 24) была опорой, и вся семья Кидманов объединилась, чтобы поддержать друг друга. Она этого не хотела. Она боролась за спасение брака,

– рассказал инсайдер.

Издание TMZ первым сообщило о разрыве Николь Кидман и Кита Урбана. По данным нескольких источников, они живут отдельно с начала лета.

Интересно, что развод знаменитостей не стал шоком для близкого окружения. В комментарии People источник поделился, что "на самом деле не секрет", что актриса и певец "уже некоторое время живут отдельно".

Люди, близкие к Киту, считали, что развод был неизбежным,

– добавило оно.

Что известно о браке Николь Кидман и Кита Урбана?