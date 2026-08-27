Поразила сеть снимком с бывшим: Николь Кидман трогательно почтила память Долли Партон

Смерть легендарной кантри-певицы Долли Партон всколыхнула весь мир. Звездные коллеги продолжают делиться трогательными воспоминаниями об артистке, однако публикация Николь Кидман привлекла особое внимание фанатов из-за неожиданной детали.

Американская актриса решила почтить память покойной певицы и опубликовала в инстаграме архивную фотографию. На фотографии Кидман позирует рядом с Партон, однако на кадре также присутствует ее бывший муж Кит Урбан вместе с их общими дочерьми – Сандей Роуз и Фейт Маргарет.

Мы всегда будем любить тебя, Долли, – подписала снимок звезда, сделав изящную отсылку к культовому хиту Партон "I Will Always Love You", который она написала еще в далеком 1973 году.

Такая публикация мгновенно вызвала резонанс в сети и напомнила поклонникам о недавней личной драме актрисы. Николь Кидман и музыкант Кит Урбан были женаты почти 20 лет. Осенью 2025 года пара шокировала публику новостью о разрыве, а уже в январе 2026 года их официально развели.

Николь Кидман / фото из инстаграма

Стоит отметить, что бывшие супруги расстались без публичных скандалов. Звезды подписали соглашение, по которому обязались не критиковать друг друга в прессе и сохранить совместную опеку над детьми.

Певец видится с дочерьми по выходным, а большие праздники бывшие влюбленные разделили поровну. День отца и День благодарения девочки празднуют с папой, а Пасху и День матери – с Кидман. Алиментов ни одна из сторон не выплачивает, ведь все финансовые вопросы Урбан урегулировал еще до официального расторжения брака. Сама же актриса уверяет, что, несмотря на все жизненные испытания, она чувствует себя абсолютно счастливой.

Кстати, стала известна причина смерти легендарной Долли Партон, а также подробности того, как артистка горячо поддерживала Украину прямо со сцены.