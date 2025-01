Принуждал к БДСМ-практикам и насиловал: Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии

Знаменитого писателя Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии. Восемь женщин заявили о том, что пережили изнасилование и домогательства со стороны автора.

Еще в июле 2024 года четверо женщин рассказали о насилии со стороны Нила Геймана в серии подкастов Master: The Allegations Against Neil Gaiman. Теперь в статье New York Magazine журналисты рассказали о восьми вероятных жертвах, которые обвиняют писателя-фантаста в сексуальном насилии, передает 24 Канал.

Нила Геймана обвиняют в домогательствах, неподобающем поведении, принуждении и насилии. По словам вероятных жертв, эти случаи происходили, когда писатель жил в США, Великобритании и Новой Зеландии.

Самая молодая вероятная пострадавшая пережила насилие в возрасте 18 лет. Две женщины работали на семью писателя нянями, а еще пятеро были поклонниками Геймана. В статье говорится, что обвинители частично подыгрывали желаниям писателя, называя его "хозяином" и соглашаясь на соответствующие отношения.

Одна из обвинительниц утверждает, что Нил Гейман совершил в отношении нее насилие, когда ей было 22 года. Другая женщина, которая ухаживала за имуществом писателя, заявила о его давлении вступить в интимные отношения. Впоследствии она подписала соглашение о неразглашении, за которое получила около 275 тысяч долларов.

Еще одна вероятная жертва, которая работала няней, рассказала, якобы Гейман заставил ее принять ванну в саду и впоследствии присоединился к ней.

Женщины свидетельствуют о том, что автор принуждал их к грубым сексуальным контактам, игнорировал отказы и склонял к БДСМ-практикам без предварительного согласия.

Ответ команды Нила Геймана

Представители писателя и сам Нил Гейман отвергают обвинения в насилии. Некоторые из заявлений женщин они называют "искаженными", другие – "далеки от реальности".

Сексуальное унижение, связывание, доминирование, садизм и мазохизм могут не всем понравиться, но между взрослыми по согласию БДСМ является законным,

– заявили представители Геймана.

Нил Гейман – знаменитый американский писатель-фантаст, известный произведениями "Песочный человек", "Добрые предвестники" и "Американские боги". Он женат на певице Аманде Палмер, супруги воспитывают сына Энтони. Также у писателя есть трое детей от первой жены.