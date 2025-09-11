Нино Катамадзе неожиданно выступила во Львове, где сделала важное заявление об Украине
- Грузинская певица Нино Катамадзе выступила во Львове для военных, где сделала заявление о поддержке Украины.
- Этот концерт был бесплатным.
Известная грузинская певица Нино Катамадзе на днях приехала во Львов, где выступила для военных, которые сейчас находятся на лечении во Львове.
После концерта она к тому же сделала важное заявление об Украине. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Львовского городского совета.
Выступление Нино состоялось во дворике львовской Ратуши и было бесплатным. На него пришли несколько десятков военных и их родные.
Для меня важно быть там, где нужно и тогда, когда нужно моему другу. Украина – мой настоящий друг и я чувствую ее боль, как свою. В 21-м веке Украина почти единственная страна, что воюет за свою честь, достоинство и за будущее своей нации,
– подчеркнула певица.
Выступление Нино Катамадзе во Львове: смотрите видео онлайн
Как Нино Катамадзе поддерживает Украину?
- Грузинская певица публично выступает против войны, которую Россия развязала в Украине, и в одном из своих интервью заявила, что больше не планирует выступать в стране-террористке.
- Она основала Nino_Katamadze_Fund, который помогает украинским беженцам наладить жизнь в Грузии.
- Кроме этого, Катамадзе организует благотворительные концерты, часть средств из которых направляет на поддержку ВСУ и внутренне перемещенных лиц.
- Певица также является амбассадором центра Unbroken. Она неоднократно посещала ветеранов и военных в больницах, а также переселенок в центре "Несокрушимые мамочки".
- За вклад в поддержку Украины и популяризацию украинской культуры в мире Нино Катамадзе в мае 2025 года наградили орденом княгини Ольги III степени.