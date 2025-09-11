Известная грузинская певица Нино Катамадзе на днях приехала во Львов, где выступила для военных, которые сейчас находятся на лечении во Львове.

После концерта она к тому же сделала важное заявление об Украине. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Львовского городского совета.

Не пропустите Во время атаки дронов на город: хор "Гомон" выступил в укрытии в Одессе

Выступление Нино состоялось во дворике львовской Ратуши и было бесплатным. На него пришли несколько десятков военных и их родные.

Для меня важно быть там, где нужно и тогда, когда нужно моему другу. Украина – мой настоящий друг и я чувствую ее боль, как свою. В 21-м веке Украина почти единственная страна, что воюет за свою честь, достоинство и за будущее своей нации,

– подчеркнула певица.

Выступление Нино Катамадзе во Львове: смотрите видео онлайн

Как Нино Катамадзе поддерживает Украину?