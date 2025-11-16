"Мертвий Півень" вернулся с альбомом, а KALUSH – с новым треком: главные премьеры недели

Украинские музыканты на этой неделе не дали слушателям скучать. Одни вернулись с новыми романтическими песнями, другие с неожиданными коллаборациями и ремиксами.

А легендарный "Мертвий Півень" вообще выпустил первый альбом после большой паузы. Все самые интересные музыкальные премьеры слушайте далее в материале 24 Канала.

Сейчас на третьем месте в топ-100 Apple Music находится новый трек Alena Omargalieva "Не пьяна – влюблена", который накануне завирусился в сети. Наконец фаны услышали полную версию песни.

Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн

Владимир Дантес

У певца вышел новый романтический трек, который называется "ЧОМУ".

У каждого бывают моменты, когда вроде все хорошо, но внутри все равно звучит вопрос "почему?". Это не драма, это просто история жизни. Мы все задаем себе вопросы, на которые нет правильных ответов. Я не искал философии. Это песня про ночи, когда не можешь уснуть. А в голове то, о чем даже не хотел думать. Или хотел, но не позволял себе признать,

– поделился Дантес.

Владимир Дантес – "ЧОМУ": смотрите видео онлайн

KALUSH и Markоs

Вместе музыканты представили трек "Над Днепром". Он был написан в соавторстве их другом Константином, который недавно ушел из жизни.

Песня о настоящих чувствах, которые не знают расстояния и времени. Это крик души к единственному человеку, которого невозможно забыть. Под крыльями птиц над Днепром разворачивается признание в любви, потере и надежде. Нежность встречается с болью, честность – с тоской. Эта песня – письмо от сердца, написанное не для аплодисментов, а для правды,

– поделились артисты.

KALUSH и Markоs – "Над Днепром": смотрите видео онлайн

PATSYKI Z FRANEKA

Группа выпустила ремикс на свой хит "Сердце". Его сделал диджей Ipunkz, который сейчас служит в Десантно-штурмовых войсках.

В новой версии песни слушатели услышат уникальное звучание: в ремиксе вокальная лид-партия принадлежит солистке группы – Лоле.

PATSYKI Z FRANEKA – "Сердце": смотрите видео онлайн

CHEEV

Музыкант презентовал муд-видео на свою новую песню "Ревную", которая вошла в его третий студийный лонг-плей Romcom. Певец отметил, что этот трек не только о ревности. Он о страхах, которые скрыты глубже.

CHEEV – "Ревную": смотрите видео онлайн



Кроме того, новинкой поклонников порадовала KLAVDIA PETRIVNA. Она выпустила песню "Чай".

Ты поможешь мне и не оставишь в одиночестве. Моя рана уже не печет. Прости, забудь меня,

– звучит в припеве.

KLAVDIA PETRIVNA – "Чай": смотрите видео онлайн

Ostap Drivko

Певец, которого многие слушатели знают по песне "Чтобы ты не плакала", выпустил новую чувственную композицию.

"Лелий" – это история о красоте вне времени. Ту, которая никогда не выйдет из тренда. Неповторимую. Искреннюю. Простую. Настоящую,

– подчеркнул Остап.

Ostap Drivko – "Лелий": смотрите видео онлайн

Здесь не можем не упомянуть и то, что легендарная группа "Мертвий Півень" выпустила новый альбом "Поэзии хмельных дворов". Это первая пластинка коллектива после 14-летнего перерыва, которая посвящена 35-летию группы.

Новый альбом – это изысканный купаж поэзии и выдержанного "петушиного" саунда. А для настоящих гурманов он выйдет и на коллекционной виниловой пластинке,

– подчеркнула команда музыкантов.

"Мертвий Півень" – "Поэзии хмельных дворов": смотрите видео онлайн