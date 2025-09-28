Украинские артисты не перестают радовать поклонников новыми песнями. Виталий Козловский, например, дал второе дыхание популярной песне "Знаєш", а Артем Пивоваров и группа Ziferblat презентовали совместный трек.

Об этих и других премьерах расскажет Show 24. Детали – в материале.

Ляна

Певица и блогер Ляна (Ульяна Станиславская) выпустила трек "Поцелуй", который посвятила своему мужу.

Когда я уже не верила, что меня можно полюбить, я встретила своего мужа. И теперь хочется, чтобы он никогда меня не отпускал. Именно поэтому релиз песни был запланирован на день нашей свадьбы, поскольку, как и для каждой женщины, свадьба для меня имеет важное и сакральное значение и должна запомниться на всю жизнь,

– прокомментировала премьеру Ляна.

Ляна – "Поцелуй": смотрите видео онлайн

STASYA

STASYA (Анастасия Чабан) презентовала песню "Без макияжа" – о девушке, которая не боится быть собой. Это легкая композиция, в которой она иронизирует над ежедневными комплексами, которая поднимает настроение и дарит улыбку.

STASYA – "Без макияжа": смотрите видео онлайн

KARINA

Певица KARINA (Карина Аввакумова), известная по сериалити "Киев днем и ночью", представила сингл "Пока".

"Моя новая песня для тех, кто чувствует глубину отношений и эмоций, кто ценит внутреннее путешествие, нежность и поэтичность в жизни. Для тех, кто готов чувствовать красоту в мгновениях, уходящих, кто ищет свое "я" в мире близости и любви. Для тех, кто любит магию вечерних и ночных мыслей, где печаль и тепло переплетаются. Для тех, кто готов делать смелые шаги навстречу новому, открываться и встречать свет даже после темноты", – рассказала KARINA.

KARINA – "Пока": смотрите видео онлайн

"The Вуса"

В рамках авторского проекта "The Вуса" Артем Пивоваров записал песню с группой Ziferblat, которая получила название "Будь здоров".

Еще в прошлом году Пивоваров пришел к Ziferblat с идеей о совместной работе, однако только в июне 2025 года артисты серьезно взялись за написание песни. Артем показал ребятам несколько вариантов демок, они выбрали две, из которых и сделали песню.

"The Вуса" – "Будь здоров": смотрите видео онлайн

INGRET

INGRET презентовала песню "Зеркала", что войдет в будущий акустический альбом певицы "Могучая фигура", премьера которого состоится осенью.

Эта песня для меня – о встрече с собственной тенью. Она родилась с момента, когда я чувствовала полную темноту внутри и будто старательно вытанцовывала свой неуклюжий танец реальности. Именно там появился образ, символизирующий для меня состояние печали. Уходя глубже, я осознала то, что эта сторона на самом деле мне трактует. И честно принять это – значит увидеть себя объемнее и стать более целостной,

– поделилась INGRET.

INGRET – "Зеркала": смотрите видео онлайн

THE OLEG

Блогер THE OLEG выпустил свой дебютный трек "Милая, не плачь" – об уверенности и внутренней силе. Песня напоминает, что не стоит тратить свои эмоции на людей, которые этого не заслуживают.

Я видел, как часто люди теряют веру в себя из-за чьих-то поступков или слов. Хотелось написать что-то, что поддержит и напомнит: ты имеешь значение. Ты достойна большего,

– признался THE OLEG.

THE OLEG – "Милая, не плачь": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Макс Барский запремьерил песню "Все Ок" – это своеобразное продолжение хита "Будет весна".

"Каждая песня для меня – это исповедь. Часто случается так, что она отзывается в унисон с тысячами моих слушателей, потому что мы вместе живем украинскую жизнь. Для меня очень важно своевременно выразить накопленные мысли и эмоции, которые, я знаю, переживают люди моей земли все эти чрезвычайно сложные четыре года войны. Поэтому я приостановил выпуск англоязычных синглов, потому что именно сейчас мои люди нуждаются в поддержке", – говорит певец.

Макс Барских – "Все Ок": смотрите видео онлайн

Виталий Козловский

Виталий Козловский перевыпустил хит 2000-х годов "Знаешь". Он также презентовал клип, режиссером которого стал Антон Пожидаев. В видео зрители могут заглянуть в личную жизнь артиста.

В первом клипе был парень, который страдал от любви, искал ее, боролся. В новой версии я уже другой. Моя жизнь стабильная, мои чувства взрослые. Мы даже оставили несколько сцен как отсылки к предыдущему видео, но прожиты они уже по-другому: легче, проще, как оно и бывает в реальной жизни,

– поделился Козловский.

Виталий Козловский – "Знаешь": смотрите видео онлайн

OSTY

OSTY (Остап Староста) выпустил песню Nirvana. Она о любви, которая не может состояться.

Творчество – это поиск новых смыслов, новой стилистики, новых звучаний. Не боюсь быть уникальным, не страшно отказаться от фитов, боюсь создавать что-то не свое. Творю то, что чувствую. Важно знать, резонирует ли это слушателям? Судить вам. Но одно точно – я делаю это искренне,

– прокомментировал релиз OSTY.

OSTY – Nirvana: смотрите видео онлайн

Latexfauna

Группа Latexfauna презентовала песню City – о мгновениях нашей жизни: победах и поражениях, незабываемых рассветах, коротких разговорах и длинных ночах, влюбленностях, что происходят случайно. Режиссер клипа – Инди Хайт.

Latexfauna – City: смотрите видео онлайн

GRISANA и MOLODI

Певица GRISANA и группа MOLODI представили совместный трек "Римская империя", который сначала был написан как сольный. Участники коллектива призналась, что обрадовались, когда получили предложение от коллеги.

"Мы сразу почувствовали песню, быстро написали куплет, и все сложилось! В результате получилась история о сложных отношениях, но с классной атмосферой. Хотя трек не совсем в нашем стиле, мы сразу поняли, как можем вписаться. Результат получился замечательным, и мы очень рады, что сделали это вместе", – отметили MOLODI.

GRISANA и MOLODI – "Римская империя": смотрите видео онлайн

TAYNA

TAYNA презентовала сингл "Люби", а также клип, главную роль в котором сыграл львовский блогер itsvitalik. В видео показана настоящая драма отношений – страстных, нежных, иногда хаотичных.

TAYNA – "Люби": смотрите видео онлайн

Ivan NAVI

Ivan NAVI выпустил трек "Взрослая жизнь". Он для всех тех, кто переживал расставание.

Взросление – это не только о возрасте, но и об опыте, боли и понимании, что завтра будет новая страница. Когда сталкиваешься с первыми сильными чувствами влюбленности, любимый человек часто становится для тебя всем миром, и если отношения не складываются, то кажется, что уже никогда не будет покоя внутри,

– говорит артист.

Однако, как добавляет Ivan NAVI, со временем приходит понимание, что раны заживут, а ты – самый важный у себя.

Ivan NAVI – "Взрослая жизнь": смотрите видео онлайн

The Hardkiss

Группа The Hardkiss запремьерила сингл Tenderness. Он войдет в альбом, который будет состоять из англоязычных и украиноязычных треков. Выход запланирован на 2026 год.

The Hardkiss – Tenderness: смотрите видео онлайн