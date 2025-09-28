Українські артисти не перестають тішити шанувальників новими піснями. Віталій Козловський, наприклад, дав друге дихання популярній пісні "Знаєш", а Артем Пивоваров і гурт Ziferblat презентували спільний трек.

Про ці та інші прем'єри розповість Show 24. Деталі – у матеріалі.

Дивіться також Фантастична виконавиця, – Тіна Кароль вразила дуетом з півфіналісткою "Голос діти"

Ляна

Співачка і блогерка Ляна (Уляна Станіславська) випустила трек "Поцілуй", який присвятила своєму чоловіку.

Коли я вже не вірила, що мене можна покохати, я зустріла свого чоловіка. І тепер хочеться, щоб він ніколи мене не відпускав. Саме тому реліз пісні був запланований на день нашого весілля, оскільки, як і для кожної жінки, весілля для мене має важливе і сакральне значення й має запам'ятатися на все життя,

– прокоментувала прем'єру Ляна.

Ляна – "Поцілуй": дивіться відео онлайн

STASYA

STASYA (Анастасія Чабан) презентувала пісню "Без макіяжу" – про дівчину, яка не боїться бути собою. Це легка композиція, в якій вона іронізує над щоденними комплексами, яка підіймає настрій і дарує усмішку.

STASYA – "Без макіяжу": дивіться відео онлайн

KARINA

Співачка KARINA (Карина Аввакумова), відома за серіаліті "Київ вдень та вночі", представила сингл "Поки".

"Моя нова пісня для тих, хто відчуває глибину стосунків і емоцій, хто цінує внутрішню подорож, ніжність і поетичність у житті. Для тих, хто готовий відчувати красу в миттєвостях, що минають, хто шукає своє "я" у світі близькості та любові. Для тих, хто любить магію вечірніх і нічних думок, де сум і тепло переплітаються. Для тих, хто готовий робити сміливі кроки назустріч новому, відкриватися і зустрічати світло навіть після темряви", – розповіла KARINA.

KARINA – "Поки": дивіться відео онлайн

"The Вуса"

У рамках авторського проєкту "The Вуса" Артем Пивоваров записав пісню з гуртом Ziferblat, яка отримала назву "Будь здоров".

Ще минулого року Пивоваров прийшов до Ziferblat з ідеєю про спільну роботу, однак лише у червні 2025 року артисти серйозно взялися за написання пісні. Артем показав хлопцям декілька варіантів демок, вони обрали дві, з яких і зробили пісню.

"The Вуса" – "Будь здоров": дивіться відео онлайн

INGRET

INGRET презентувала пісню "Дзеркала", що увійде в майбутній акустичний альбом співачки "Могутня фігура", прем'єра якого відбудеться восени.

Ця пісня для мене – про зустріч з власною тінню. Вона народилася з моменту, коли я відчувала повну темряву всередині й ніби старанно витанцьовувала свій незграбний танець реальності. Саме там з'явився образ, що символізує для мене стан печалі. Йдучи глибше, я усвідомила те, що ця сторона насправді мені трактує. І чесно прийняти це – означає побачити себе об'ємніше і стати ціліснішою,

– поділилась INGRET.

INGRET – "Дзеркала": дивіться відео онлайн

THE OLEG

Блогер THE OLEG випустив свій дебютний трек "Мила, не плач" – про впевненість і внутрішню силу. Пісня нагадує, що не варто витрачати свої емоції на людей, які цього не заслуговують.

Я бачив, як часто люди втрачають віру в себе через чиїсь вчинки чи слова. Хотілося написати щось, що підтримає і нагадає: ти маєш значення. Ти варта більшого,

– зізнався THE OLEG.

THE OLEG – "Мила, не плач": дивіться відео онлайн

Макс Барських

Макс Барський запрем'єрив пісню "Все Ок" – це своєрідне продовження хіта "Буде весна".

"Кожна пісня для мене – це сповідь. Часто трапляється так, що вона відгукується в унісон із тисячами моїх слухачів, бо ми разом живемо українське життя. Для мене дуже важливо своєчасно висловити накопичені думки й емоції, які, я знаю, переживають люди моєї землі всі ці надзвичайно складні чотири роки війни. Тому я призупинив випуск англомовних синглів, бо саме зараз мої люди потребують підтримки", – каже співак.

Макс Барських – "Все Ок": дивіться відео онлайн

Віталій Козловський

Віталій Козловський перевипустив хіт 2000-х років "Знаєш". Він також презентував кліп, режисером якого став Антон Пожидаєв. У відео глядачі можуть зазирнути в особисте життя артиста.

У першому кліпі був хлопець, який страждав від кохання, шукав його, боровся. У новій версії я вже інший. Моє життя стабільне, мої почуття дорослі. Ми навіть залишили кілька сцен як відсилки до попереднього відео, але прожиті вони вже по-іншому: легше, простіше, як воно і буває в реальному житті,

– поділився Козловський.

Віталій Козловський – "Знаєш": дивіться відео онлайн

OSTY

OSTY (Остап Староста) випустив пісню Nirvana. Вона про кохання, яке не може відбутися.

Творчість – це пошук нових сенсів, нової стилістики, нових звучань. Не боюсь бути унікальним, не страшно відмовитися від фітів, боюся створювати щось не своє. Творю те, що відчуваю. Важливо знати, чи резонує це слухачам? Судити вам. Але одне точно – я роблю це щиро,

– прокоментував реліз OSTY.

OSTY – Nirvana: дивіться відео онлайн

Latexfauna

Гурт Latexfauna презентував пісню City – про миті нашого життя: перемоги й поразки, незабутні світанки, короткі розмови та довгі ночі, закоханості, що стаються випадково. Режисер кліпу – Інді Хайт.

Latexfauna – City: дивіться відео онлайн

GRISANA та MOLODI

Співачка GRISANA і гурт MOLODI представили спільний трек "Римська імперія", який спершу був написаний як сольний. Учасники колективу зізналась, що зраділи, коли отримали пропозицію від колеги.

"Ми відразу відчули пісню, швидко написали куплет, і все склалося! У результаті вийшла історія про складні стосунки, але з класною атмосферою. Хоча трек не зовсім у нашому стилі, ми відразу зрозуміли, як можемо вписатися. Результат вийшов чудовим, і ми дуже раді, що зробили це разом", – зазначили MOLODI.

GRISANA та MOLODI – "Римська імперія": дивіться відео онлайн

TAYNA

TAYNA презентувала сингл "Люби", а також кліп, головну роль в якому зіграв львівський блогер itsvitalik. У відео показана справжня драма стосунків – пристрасних, ніжних, інколи хаотичних.

TAYNA – "Люби": дивіться відео онлайн

Ivan NAVI

Ivan NAVI випустив трек "Доросле життя". Він для всіх тих, хто переживав розставання.

Дорослішання – це не тільки про вік, але й про досвід, біль та розуміння, що завтра буде нова сторінка. Коли стикаєшся з першими сильними почуттями закоханості, кохана людина часто стає для тебе всім світом, і якщо стосунки не складаються, то здається, що вже ніколи не буде спокою всередині,

– каже артист.

Однак, як додає Ivan NAVI, з часом приходить розуміння, що рани загояться, а ти – найважливіший у себе.

Ivan NAVI – "Доросле життя": дивіться відео онлайн

The Hardkiss

Гурт The Hardkiss запрем'єрив сингл Tenderness. Він увійде до альбому, який складатиметься з англомовних і україномовних треків. Вихід запланований на 2026 рік.

The Hardkiss – Tenderness: дивіться відео онлайн