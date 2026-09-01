Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу на верность конституции

1 сентября король Норвегии Хокон VIII принес присягу на верность конституции страны.

Церемония состоялась в парламенте Норвегии – Стортинге. Об этом сообщило издание The Washington Post.

53-летний Хокон стал королем после смерти своего отца, короля Харальда V, скончавшегося 28 августа в возрасте 89 лет. Он правил Норвегией в течение 35 лет.

Перед принесением присяги спикер парламента Масуд Гараххани официально объявил о смерти Харальда V и вступлении Гокона на престол. После этого новый монарх произнес текст присяги.

Я обещаю и клянусь, что буду управлять Королевством Норвегия в соответствии с его Конституцией и законами; да поможет мне Бог, всемогущий и всезнающий,

– сказал Хокон.

После смерти отца он также выбрал королевский девиз "Все – для Норвегии". Эти слова в свое время использовал его прадед.

Новый король Норвегии Хокон VIII / Фото Getty Images

Отметим, что сегодня королевская семья Норвегии в основном выполняет представительские и церемониальные функции, тогда как государственными делами занимаются правительство и парламент.

Похороны Харальда V запланированы на 9 сентября. До этого гроб покойного короля будет находиться в часовне королевского дворца в Осло, где с ним смогут проститься все желающие.

Добавим, что в этот важный для Хокона день рядом с ним не было его супруги – королевы Метте-Марит. Накануне королевский дворец сделал заявление относительно ее отсутствия на церемонии.