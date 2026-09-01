После недавней кончины короля Норвегии Харальда V монарший престол занял его сын, супруг Метте-Марит – Хокон VIII. Однако сегодня, 1 сентября, в важный день принесения присяги перед парламентом рядом с монархом не будет его супруги. На официальном сайте королевского дворца сообщили о медицинских осложнениях, которые не позволят королеве принять участие в мероприятии.

Осложнения после трансплантации легких – нередкое явление. У королевы несколько раз возникали подобные трудности после операции, в том числе и сегодня. В связи с этим Ее Величество должна находиться под постоянным наблюдением специалистов в течение всего дня. К сожалению, королева не сможет присутствовать на принесении присяги в Стортинге,

– заявил пульмонолог Национальной больницы Аре Хольм.



Король и королева Норвегии / Фото королевского двора

Серьезные проблемы со здоровьем сопровождают 53-летнюю королеву уже несколько лет. Еще в 2018 году у нее диагностировали хронический легочный фиброз – опасное заболевание, вызывающее рубцевание тканей и значительно затрудняющее дыхание. Состояние Метте-Марит постепенно ухудшалось, и уже в июне 2026 года она перенесла сложную операцию по пересадке легких. Несмотря на успешное хирургическое вмешательство и реабилитацию, организму все еще требуется адаптация.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Несмотря на отсутствие супруги, новый монарх не останется без поддержки родных на официальной части. Во время церемонии в Стортинге короля Хокона VIII будет сопровождать его дочь, кронпринцесса Ингрид Александра, а королева Соня вместе с принцем Сверре Магнусом будут наблюдать за событием непосредственно из зала заседаний.

Путь новой королевы Норвегии к престолу всегда привлекал внимание мирового сообщества своей неординарностью. Бунтарка и бывшая официантка Метте-Марит покорила сердце принца и стала любимицей нации, хотя ей пришлось пережить и ненависть, и неприятие.