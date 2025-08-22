Старый трек снова стал хитом, но не через радио или телевизор, а благодаря тиктоку. Пользователи массово снимают видео под песню десятилетней давности.

Интересно, что для этого они используют собственные видео, кадры с деревьями и простые подписи. Все объяснения – далее в материале Show 24.

Вас также может заинтересовать Рамина Эсхакзай объяснила, почему удалила интервью с Виктором Розовым

Суть тренда проста: авторы снимают короткое видео с подписью "Сажай дерево каждый раз, когда..." и дальше придумывают собственное продолжение.

Например: "Сажай дерево каждый раз, когда хочешь уволиться с работы", "Сажай дерево каждый раз, когда влюбляешься" или "Сажай дерево каждый раз, когда друг несмешно шутит". В большинстве случаев блогеры используют ироничные и знакомые многим ситуации, благодаря чему ролики быстро становятся вирусными.

Впрочем, тренд имеет и другие интерпретации. Некоторые пользователи меняют фразу на "Посади столько деревьев, сколько раз...". Например, о том сколько раз за лето вы с подругой виделись. Далее сюжет видео зависит от ответа: если встреч было много – на экране появляется густой лес, если мало – лишь несколько деревьев, а если вообще не виделись – то пустыня.

Учитывая то что для подписей можно использовать как шуточные истории, так и что-то щемящее –такой контент легко подходит любой аудитории и имеет большие шансы попасть в рекомендации.

Под этот популярный звук в тикток уже сняли более 77 тысяч видео. И судя по динамике, эта цифра продолжит расти.



Трендовый звук / Скриншот с тиктока

Тренд снимают под песню You Will Never Know французской афро-соул певицы Нади Младжао, известной под псевдонимом Imany. Трек вышел еще в 2011 году и получил популярность во всем мире. На момент написания материала, 22 августа, клип на композицию просмотрели уже 62 миллиона раз.

Imany – You Will Never Know: смотрите видео онлайн

Ранее мы также писали о том, как новая песня FIЇNКА "Афины" завирусилась в тиктоке.