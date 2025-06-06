Поблагодарили ПВО, – Елена Кравец показала, как с дочкой пересиживала ночную атаку Киева

Ночью 6 июня российские военные атаковали ракетами и дронами разные города Украины, среди них и столицу. Актриса и ведущая Елена Кравец показала, как прошла ее ночь.

Елена Кравец в ночь обстрела Киева показала фото из укрытия. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Актриса поделилась снимком с первого этажа дома, где она спряталась с дочерью. Там собрались и другие жители вместе с домашними любимцами. Они обсуждали политику, жизни в доме и операции СБУ.

Провели ночной 3-часовой тимбилдинг на первом этаже с соседями, детьми и собачками. Обсудили устойчивость стен в доме, американский политикум, "паутину", поблагодарили ПВО, разрулили ряд вопросов из соседнего чата. Консьержка сладко спала. Позавидовали. В следующий раз решили накрывать стол. Но пусть его лучше не будет,

– заметила Елена Кравец.



Елена Кравец о бессонной ночи / Фото из инстаграм-сториз

Также ведущая показала фото дочери Екатерины. Она объяснила, что сына нет рядом, потому что он остался на ночь у своего друга.



Елена Кравец показала дочь / Фото из инстаграм-сториз



Елена Кравец показала сына с другом / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об очередном массированном обстреле

Ночью 6 июня Россия осуществила комбинированную атаку на города Украины. Вражеские войска применили 44 ракеты и 407 ударных БпЛА.

В Киеве в результате обстрела пострадало 6 районов: Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский; повреждены пути и кабели метрополитена. Известно о жертвах и раненых.

Взрывы также прогремели в Тернополе, Луцке и Львовской области. Повреждены промышленные объекты и инфраструктура.