Некоторых не узнать: как выглядели музыканты "Океана Эльзы" в начале карьеры

В украинский кинопрокат с 6 ноября вышел новый документальный фильм "Океан Эльзы. Наблюдение Шторма". Лента рассказывает неизвестные факты из истории группы, показывает архивные кадры, творческие противоречия музыкантов, – и все это на фоне событий, происходивших в Украине.

В документальной ленте показаны не только грандиозные концерты и успех, но и трудности и то, с чего все начиналось. Фильм стоит посмотреть не только фанам "Океана Эльзы", но и тем, кто болеет за украинскую музыку. Тем временем 24 Канал покажет, как музыканты выглядели в начале карьеры.

Святослав Вакарчук

Лидер "Океана Эльзы" родился в Мукачево, а вырос во Львове. С детства проявлял интерес к музыке и учился играть на музыкальных инструментах. В возрасте 19 лет он присоединился к группе,, которая называлась "Клан тишины". Когда вокалист Андрей Голяк покинул коллектив, они взяли новое название – "Океан Эльзы". А Святослав Вакарчук стал вокалистом и автором большинства песен.

Святослав Вакарчук в начале карьеры / Фото из соцсетей

Денис Глинин

Денис Глинин – ударник "Океана Эльзы". Он наряду со Святославом Вакарчуком является одним из тех, кто остался в коллективе с момента его основания в 1994 году.



Милош Елич в начале карьеры / Фото из инстаграма группы

Денис Дудко

Денис Дудко с 6 лет учился в школе по классу виолончели, а затем перешел в класс контрабаса. После окончания школы увлекался джазовой музыкой, гастролировал с группой "Восток-Side". А в 2004 году присоединился к группе "Океан Эльзы" как бас-гитарист.



Денис Дудко в начале карьеры / Фото "Украина молодая"

Милош Елич

Милош Елич – сербский музыкант, который родился в Югославии. Он начал заниматься музыкой с 7 лет. Милош учился в Украине – окончил Национальную музыкальную академию имени Чайковского. В 2004 году, после ухода из "Океана Эльзы" Дмитрия Шурова, музыкант встретился с участниками группы по поводу аранжировки одной из программ. С тех пор он стал частью "Океана" как клавишник и аранжировщик.



Милош Елич в начале карьеры / Фото из инстаграма группы

Добавим, что прибыль за первые два дня проката фильма передадут на реабилитацию украинских военных.