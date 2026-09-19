Какой была Оксана Забужко в молодости: редкие фото и путь к славе

19 сентября Оксане Забужко исполняется 66 лет. Сегодня ее знают как писательницу, эссеистку и общественную интеллектуалку, а ее книги уже давно читают не только в Украине.

Но все началось с девочки из Луцка, которая росла среди книг, очень рано начала писать и еще в детстве поняла, что литература для нее – это надолго. 24 Канал решил вспомнить, как складывалась жизнь знаменитости с самого раннего детства.

Детство среди книг



Оксана Забужко в детстве / Фото из фейсбука



Оксана Забужко родилась 19 сентября 1960 года в Луцке. Ее отец Стефан Забужко был педагогом, литературным критиком и переводчиком, а мама Надежда Обжирко-Забужко преподавала украинскую литературу и писала учебные материалы для школьников.

Отец будущей писательницы что в сталинские времена подвергся репрессиям и отбывал ссылку в Забайкалье. Позже семья вновь столкнулась с давлением советской системы, и в 1968 году Забужки переехали из Луцка в Киев.

Сама Забужко вспоминала, что росла в филологической семье, где много говорили о языке, литературе и русификации.

Писать начала очень рано



Оксана Забужко в молодости / Фото из фейсбука



Забужко вспоминала, что ее литературный дебют произошел настолько рано, что среди любимых книг тогда еще был "Винни-Пух". Стихи она сочиняла с детства, а отец их записывал и хранил.

В девять лет ее стихи уже печатали в периодике. В начале 1970-х готовился даже первый сборник "Весенняя акварель", но после очередной волны преследований семьи книга так и не вышла.

Философия, университет и первые книги



Оксана Забужко с мамой / Фото из фейсбука



В 1977 году Забужко поступила на философский факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко, который окончила в 1982 году. Впоследствии училась в аспирантуре и защитила кандидатскую диссертацию по эстетике. Работала в Институте философии НАН Украины, преподавала и параллельно продолжала писать.

Широкая популярность пришла уже в 1990-х. Особенно после выхода романа "Полевые исследования по украинскому сексу", который стал одной из самых обсуждаемых украинских книг того времени.

Позже появились "Музей заброшенных секретов", "Сказка о калиновой флейте", "Notre Dame d'Ukraine" и десятки эссе и поэтических текстов.

Что известно о личной жизни



Оксана Забужко / Фото из фейсбука



О личной жизни Забужко говорит нечасто. В одном из последних интервью она рассказывала, что уже имела опыт традиционного брака, но такой формат ей не подошел. Нынешние отношения с художником Ростиславом Лужецким она называет партнерскими.

Детей у писательницы нет. Она прямо говорит, что это был осознанный выбор и что материнство никогда не было для нее желанным сценарием жизни.

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