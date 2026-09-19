Та починалося все з дівчинки з Луцька, яка росла серед книжок, дуже рано почала писати й ще в дитинстві зрозуміла, що література для неї – це надовго.24 канал вирішив пригадати, як складалось життя заменитості ще з самого малечку.

Дитинство серед книжок



Оксана Забужко в дитинстві / Фото з фейсбук



Оксана Забужко народилася 19 вересня 1960 року в Луцьку. Її батько Стефан Забужко був педагогом, літературним критиком і перекладачем, а мама Надія Обжирко-Забужко викладала українську літературу та писала навчальні матеріали для школярів.

Батько майбутньої письменниці ще у сталінські часи був репресований і відбував заслання в Забайкаллі. Пізніше родина знову зіткнулася з тиском радянської системи, і 1968 року Забужки переїхали з Луцька до Києва.

Сама Забужко згадувала, що росла у філологічній сім'ї, де багато говорили про мову, літературу та русифікацію.

Писати почала дуже рано



Оксана Забужко в молодрості / Фото з фейсбук



Забужко згадувала, що її літературний дебют стався настільки рано, що серед улюблених книжок тоді ще був "Вінні-Пух". Вірші вона складала змалечку, а батько їх записував і зберігав.

У дев'ять років її поезії вже друкували в періодиці. На початку 1970-х готувалася навіть перша збірка "Весняна акварель", але після чергової хвилі переслідувань родини книжка так і не вийшла.

Філософія, університет і перші книжки



Оксана Забужко з мамою / Фото з фейсбук



У 1977 році Забужко вступила на філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, який закінчила у 1982-му. Згодом навчалася в аспірантурі та захистила кандидатську дисертацію з естетики. Працювала в Інституті філософії НАН України, викладала й паралельно продовжувала писати.

Широка популярність прийшла вже у 1990-х. Особливо після виходу роману "Польові дослідження з українського сексу", який став однією з найобговорюваніших українських книжок того часу.

Пізніше були "Музей покинутих секретів", "Казка про калинову сопілку", "Notre Dame d'Ukraine" та десятки есеїв і поетичних текстів.

Що відомо про особисте життя



Оксана Забужко / Фото з фейсбук



Про приватне Забужко говорить нечасто. В одному з останніх інтерв'ю вона розповідала, що вже мала досвід традиційного шлюбу, але такий формат їй не підійшов. Нинішні стосунки з художником Ростиславом Лужецьким вона називає партнерськими.

Дітей у письменниці немає. Вона прямо говорить, що це був свідомий вибір і що материнство ніколи не було її бажаним сценарієм життя.

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