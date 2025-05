Где сейчас Олег Псюк из Kalush Orchestra, который победил на Евровидении-2022

Олег Псюк является участником двух музыкальных проектов – рэп-группы KALUSH и Kalush Orchestra. В 2022 году рэпер с другими участниками коллектива выступил на сцене Евровидения. Kalush Orchestra принесли Украине третью победу.

И, возможно, не все знают, что путь к успеху у исполнителя был далеко не простой. Олег родом из города Калуш Ивано-Франковской области. Парень рос в простой семье и с самого детства его приучали к работе. Он собирал бутылки и даже попытался организовать собственный бизнес – закупил мороженое и продавал у себя на районе. Узнавайте больше в материале Show24 о жизни победителя Евровидения-2022, его личной жизни и где он сейчас.

Юность и создание группы KALUSH

В подростковом возрасте Псюк работал на строительстве и производстве колец для колодцев. В 15 лет написал первый трек, а вдохновлялся он творчеством американского рэпера Эминема.

В 2013 году поступил во Львовский лесотехнический университет на факультет автоматизации, однако часто прогуливал пары, потому что начал увлекаться употреблением запрещенных веществ. В одном из интервью исполнитель признался, что алкоголь в его жизни появился с шести лет. Такой период жизни Олега продлился, пока артисту не исполнилось 22 года. Тогда он решил, что стоит бросить плохие и пагубные привычки. Псюк разорвал связи с компанией друзей, которая повлияла на его выбор употреблять алкоголь и наркотики.

Олег Псюк с мамой / Фото из инстаграма KALUSH

В 2018 году Олег под псевдонимом "Псучий сын" выпускает альбом "Торба", а в одноименном треке рассказывается о жизни артиста.

Однажды рэпер написал в соцсетях, что собирает рэп-группу. На объявление откликнулись Игорь Диденчук, МС Килиммен и Джонни Странный. Интересно, что вторую песню, которую выпустили ребята, быстро стала популярной.

С тех пор они начали сотрудничать с американским хип-хоп-лейблом Def Jam, а еще через год – с лейблом alyona alyona.

Евровидение-2022

В 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania решил попробовать собственные силы на Нацотборе. В результате голосования первое место и право представлять Украину на Евровидении завоевала певица Alina Pash с песней "Тіні забутих предків", а группа заняла второе место.

Однако на этом история не закончилась. Вокруг певицы разгорелся мощный скандал, в частности, из-за поддельной справки о поездке в 2015 году во временно оккупированный Крым, что противоречит правилам конкурса.

Тогда Оргкомитет обратился к ребятам с предложением представить Украину на певческом конкурсе. Kalush Orchestra согласились.

Они поехали в итальянский Турин, где не просто одержали победу для нашей страны в такое сложное время, но и привлекли внимание к ситуации на "Азовстали". Олег Псюк на сцене воскликнул: "Help Mariupol, help Azovstal now!".

Личная жизнь

В 2020 году рэпер переживал расставание с Анастасией Луневой. Это была особенная девушка в жизни Олега, ведь пара прошла многое вместе.

Кстати, в песне "Не забуду" Псюк называет бывшую "сильнейшей ломкой". Почему они разошлись – неизвестно и ясно одно – сердце рэпера было разбито.

После расставания исполнитель пытался построить отношения с другими девушками, однако ничего не получалось. В какой-то момент он даже отчаялся, что встретит свою вторую половинку.

Но в 2021 году Псюк познакомился с Александрой Белобров. Интересно, что инициативу относительно первой встречи проявила именно девушка. Однако приглашение несколько раз переносилось и Александра думала, что встреча так и не произойдет. И все же Олег таки отписал Александре и они встретились в первый день весны. Через несколько недель после знакомства рэпер отвез любимую в родной Калуш, где познакомил с родителями.

Олег Псюк с мамой и любимой / Фото из инстаграма kalush.official

Девушка всегда рядом с любимым. На вопрос журналистов о том, планирует ли пара свадьбу, Олег ответил: "Личная жизнь – на то и личная, чтобы планировать ее вдвоем".

Олег Псюк и Александра Белобров / Фото из инстаграма kalush.official

Где сейчас Олег Псюк

Как известно, недавно коллектив закончил тур по украинским городам. А в начале мая KALUSH выпустил новый трек – "Залежний", а еще перед тем сеть взорвала коллаборация с Артемом Пивоваровым.

Поэтому сегодня Олег Псюк продолжает выступать и творить. А уже 24 мая Kalush Orchestra будет выступать в Литве.