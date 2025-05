Де зараз Олег Псюк з Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022

Олег Псюк є учасником двох музичних проєктів – реп-гурту KALUSH та Kalush Orchestra. У 2022 році репер з іншими учасниками колективу виступив на сцені Євробачення. Kalush Orchestra принесли Україні третю перемогу.

Та, можливо, не всі знають, що шлях до успіху у виконавця був далеко непростий. Олег родом із міста Калуш Івано-Франківської області. Хлопець ріс у простій сім'ї й з самого дитинства його привчали до роботи. Він збирав пляшки й навіть спробував організувати власний бізнес – закупив морозиво і продавав у себе на районі. Дізнавайтесь більше у матеріалі Show24 про життя переможця Євробачення-2022, його особисте життя та де він зараз.

Читайте також Власник першого приватного видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА": де зараз Іван Малкович

Юність і створення гурту KALUSH

У підлітковому віці Псюк працював на будівництві та виробництві кілець до криниць. У 15 років написав перший трек, а надихався він творчістю американського репера Емінема.

У 2013 році вступив до Львівського лісотехнічного університету на факультет автоматизації, однак часто прогулював пари, бо почав захоплюватись вживанням заборонених речовин. В одному з інтерв'ю виконавець зізнався, що алкоголь в його житті з'явився з шести років. Такий період життя Олега протривав, поки артистові не виповнилося 22 роки. Тоді він вирішив, що варто кинути погані та згубні звички. Псюк розірвав зв'язки з компанією друзів, яка вплинула на його вибір вживати алкоголь і наркотики.

Олег Псюк з мамою / Фото з інстаграму KALUSH

У 2018 році Олег під псевдонімом "Псючий син" випускає альбом "Торба", а в однойменному треці розповідається про життя артиста.

Одного разу репер написав у соцмережах, що збирає реп-гурт. На оголошення відгукнулись Ігор Діденчук, МС Килиммен та Джонні Дивний. Цікаво, що другу пісню, яку випустили хлопці, швидко стала популярною.

KALUSH – "Ти гониш": дивіться відео онлайн

З того часу вони почали співпрацювати з американським гіп-гоп-лейблом Def Jam, а ще за рік – з лейблом alyona alyona.

Євробачення-2022

У 2022 році Kalush Orchestra з піснею Stefania вирішив спробувати власні сили на Нацвідборі. У результаті голосування перше місце і право представляти Україну на Євробаченні виборола співачка Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", а гурт посів друге місце.

Однак на цьому історія не закінчилась. Довкола співачки розгорівся потужний скандал, зокрема, через підроблену довідку про поїздку у 2015 році до тимчасово окупованого Криму, що суперечить правилам конкурсу.

Тоді Оргкомітет звернувся до хлопців із пропозицією представити Україну на співочому конкурсі. Kalush Orchestra погодились.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Вони поїхали до італійського Турина, де не просто здобули перемогу для нашої країни у такий складний час, а й привернули увагу до ситуації на "Азовсталі". Олег Псюк на сцені вигукнув: "Help Mariupol, help Azovstal now!".

Олег Псюк вигукнув на сцені прохання про допомогу Маріуполю та "Азовсталі": дивіться відео онлайн

Особисте життя

У 2020 році репер переживав розставання з Анастасією Лунєвою. Це була особлива дівчина у житті Олега, адже пара пройшла багато чого разом.

До речі, у пісні "Не забуду" Псюк називає колишню "найсильнішою ломкою". Чому вони розійшлися – невідомо та ясно одне – серце репера було розбите.

Пісня "Не забуду", яку Псюк написав про колишню кохану: дивіться відео онлайн

Днями стало відомо про те, що Віктор Розовий, який зазнав страшного поранення на фронті, розлучився з дружиною після року подружнього життя.

Після розставання виконавець намагався побудувати стосунки з іншими дівчатами, однак нічого не виходило. У якийсь момент він навіть зневірився, що зустріне свою другу половинку.

Але у 2021 році Псюк познайомився з Олександрою Білобров. Цікаво, що ініціативу щодо першої зустрічі проявила саме дівчина. Однак запрошення кілька разів переносилось й Олександра думала, що зустрічі так і не станеться. Та все ж Олег таки відписав Олександрі й вони зустрілись у перший день весни. Через декілька тижнів після знайомства репер відвіз кохану до рідного Калуша, де познайомив із батьками.

Олег Псюк з мамою і коханою / Фото з інстаграму kalush.official

Дівчина завжди поруч із коханим. На питання журналістів про те, чи планує пара весілля, Олег відповів: "Особисте життя – на те й особисте, щоб планувати його вдвох".

Олег Псюк і Олександра Білобров / Фото з інстаграму kalush.official

Де зараз Олег Псюк

Як відомо, нещодавно колектив закінчив тур українськими містами. А на початку травня KALUSH випустив новий трек – "Залежний", а ще перед тим мережу підірвала колаборація з Артемом Пивоваровим.

KALUSH – "Залежний": дивіться відео онлайн

Тож сьогодні Олег Псюк продовжує виступати й творити. А вже 24 травня Kalush Orchestra виступатиме у Литві.