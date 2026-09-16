"Украинская Деми Мур": в сети обсуждают Ольгу Сумскую, которая стала брюнеткой с короткими волосами

Ольга Сумская поэкспериментировала с образом – и кардинально изменила цвет волос. Поклонники не смогли сдержать эмоций от такого преображения.

Популярный украинский визажист Егор Андрюшин сделал актрисе роскошный макияж, который превратил ее в настоящую голливудскую диву. А каре и темный цвет волос придали образу эффект "ВАУ". Видео с невероятным перевоплощением уже собирает тысячи восторженных комментариев от украинцев в инстаграме.

В начале вирусного ролика любимица миллионов появляется перед камерой в максимально расслабленном домашнем образе. Актриса позирует без косметики, одетая в простую футболку с ярким цветным принтом. Однако уже через мгновение происходит настоящая магия бьюти-индустрии. Мастер кистей подобрал для знаменитости дерзкий кожаный плащ, который придал образу особый шарм и загадочность, а также парик с драматичным темным каре.

Ольга осталась в полном восторге от работы звездного визажиста.

Я себя не узнаю. Должна сказать, что я всегда мечтала перекраситься именно в брюнетку. Я другая. Такие роли – я мечтаю о таких ролях. Я мечтала именно о таком образе. Это вторая я. Какая-то неизведанная,

– эмоционально выразилась артистка.

Такой смелый шаг поразил и подписчиков Андрюшина и Сумской. В комментариях под видео они сразу начали сравнивать обновленную Ольгу с другими иконами украинского шоу-бизнеса. Так, среди сравнений были и Деми Мур, и старшая сестра актрисы Наталья, и Мортиша Адамс. Некоторым брюнетка Сумская напомнила даже Софию Ротару и бывшую участницу "ВИАгра" Надежду Мейхер. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что темный оттенок невероятно идет кинозвезде и делает ее моложе.



Реакция сети на Ольгу Сумскую с каре и темными волосами / Скриншот из инстаграма olgasumska

Еще одним самым обсуждаемым образом в эти дни стал бьюти-лук Зендеи на Эмми-2026. Актриса распрощалась с длинными волосами и поразила микрострижкой.