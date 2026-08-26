"Цветник дома": Ольга Сумская поделилась снимками с празднования своего юбилея

22 августа народной артистке Украины Ольге Сумской исполнилось 60 лет.

Актриса показала в инстаграме, как отпраздновала свой юбилей. Этот день оказался для нее насыщенным, ведь даже в день рождения она вышла на сцену.

Свой юбилей Ольга Сумская встретила в поезде, следовавшем из Днепра в Киев. Накануне, 21 августа, актриса вместе с коллегами сыграла в Днепре спектакль "Браво, Джулия!" по мотивам произведения Уильяма Сомерсета Моэма.

А уже 22 августа актеры выступили с этой же постановкой в Киеве. После спектакля Сумская отпраздновала день рождения вместе с друзьями, родными и коллегами. Среди гостей были актриса Любава Грешнова, супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк, а также актеры Алексей Яровенко, Алексей Вертинский и другие коллеги. Для гостей организовали кейтеринг, а также приготовили сладости и праздничный торт.

Для своего юбилея актриса выбрала наряд от бренда ARIMART. Она надела белое платье-комбинацию и удлиненный пиджак. Наряд дополнила золотистыми туфлями на каблуке с заостренным носком и украшениями.

Мой незабываемый юбилей. Друзья, люблю вас. Счастлива, что мы были вместе в этот день. Мои лучшие в мире коллеги. Незабываемые эмоции. Спасибо вам, дорогие наши зрители. Дома цветочник. Обожаю вас и жду на следующих спектаклях. Обнимаю всем сердцем,

– написала Ольга Сумская.

Ольга Сумская показала, как отпраздновала 60-летие. Для просмотра фото и видео листайте вправо:

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