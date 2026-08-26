Акторка показала в інстаграмі, як провела свій ювілей. Цей день виявився для неї насиченим, адже навіть у день народження вона вийшла на сцену.

Свій ювілей Ольга Сумська зустріла в потязі, який прямував із Дніпра до Києва. Напередодні, 21 серпня, акторка разом із колегами зіграла в Дніпрі виставу "Браво, Джуліє!" за мотивами твору Вільяма Сомерсета "Моема".

А вже 22 серпня актори виступили з цією ж постановкою в Києві. Після вистави Сумська відзначила день народження разом із друзями, рідними та колегами. Серед гостей були акторка Любава Грєшнова, чоловік Ольги Сумської Віталій Борисюк, а також актори Олексій Яровенко, Олексій Вертинський та інші колеги. Для гостей організували кейтеринг, а також підготували солодощі та святковий торт.

Для свого ювілею акторка обрала образ від бренду ARIMART. Вона одягнула білу сукню-комбінацію та подовжений піджак. Вбрання доповнила золотистими туфлями на підборах із гострим носком та прикрасами.

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Мій незабутній ювілей. Друзі, люблю вас.Щаслива, що ми були разом у цей день. Мої найкращі у світі колеги. Незабутні емоції. Уклін вам, дорогі наші глядачі. Вдома квітник. Обожнюю вас і чекаємо на наступних виставах. Обіймаю всім серцем,

– написала Ольга Сумська.

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